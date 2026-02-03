Украинцев ждут новые отключения электроэнергии: в "Укрэнерго" предупредили об ограничениях 4 февраля
В течение среды, 4 февраля, в Украине продолжат действовать ограничения в энергосистеме. Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии (ГПВ), а для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности (ГОП).
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Необходимость таких мер объяснили последствиями системных повреждений энергетической инфраструктуры, нанесенных ракетными и беспилотными ударами России.
Отмечается, что энергетики продолжают восстановительные работы, однако система работает в режиме повышенной нагрузки. Украинцев просят обратить внимание, что конкретные часы отключений могут меняться в течение суток и советуют проверять информацию о своем доме или улице непосредственно у регионального оператора электросетей.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – обратились к потребителям энергетики.
Какова ситуация в регионах
Одесская область
- подочередь 1.1 – отключение 03:30-10:30, 14:00-21:00;
- 1.2 – 03:30-10:30, 14:00-21:00;
- 2.1 – 03:30-10:30, 14:00-21:00;
- 2.2 – 06:00-10:30, 14:00-21:00;
- 3.1 – 07:00-14:00, 17:30-22:00;
- 3.2 – 07:00-14:00, 17:30-24:00;
- 4.1 – 00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00;
- 4.2 – 00:00-03:30, 10:30-14:00, 17:30-24:00;
- 5.1 – 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00;
- 5.2 – 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00;
- 6.1 – 00:00-03:30, 10:30-17:30, 21:00-24:00;
- 6.2 – 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00.
Ивано-Франковская область
- подочередь 1.1 – отключение 07:00–10:30, 17:30–21:00;
- 1.2 – 07:00–10:30, 17:30–21:00;
- 2.1 – 14:00–17:30;
- 2.2 – 07:00–10:30, 17:30–21:00;
- 3.1 – 10:30–14:00, 21:00–00:00;
- 3.2 – 03:30–07:00, 14:00–17:30;
- 4.1 – 00:00–03:30, 14:00–17:30;
- 4.2 – 10:30–14:00, 21:00–00:00;
- 5.1 – 07:00–10:30, 17:30–21:00;
- 5.2 – 10:30–14:00, 21:00–22:00;
- 6.1 – 10:30–14:00, 21:00–00:00;
- 6.2 – 14:00–17:30.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Еще в декабре "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA ранее, эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук советует украинцам быть готовыми к возможным повторным массовым отключениям электроэнергии, ведь энергосистема работает в условиях постоянных повреждений и повышенных рисков из-за атак. Полная стабилизация и модернизация отрасли потребует лет, а отдельные процессы могут длиться даже десятилетиями.
