Украинцев ждут новые отключения электроэнергии: в "Укрэнерго" предупредили об ограничениях 4 февраля

В течение среды, 4 февраля, в Украине продолжат действовать ограничения в энергосистеме. Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии (ГПВ), а для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности (ГОП).

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Необходимость таких мер объяснили последствиями системных повреждений энергетической инфраструктуры, нанесенных ракетными и беспилотными ударами России.

Отмечается, что энергетики продолжают восстановительные работы, однако система работает в режиме повышенной нагрузки. Украинцев просят обратить внимание, что конкретные часы отключений могут меняться в течение суток и советуют проверять информацию о своем доме или улице непосредственно у регионального оператора электросетей.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – обратились к потребителям энергетики.

Какова ситуация в регионах

Одесская область

подочередь 1.1 – отключение 03:30-10:30, 14:00-21:00;

– отключение 03:30-10:30, 14:00-21:00; 1.2 – 03:30-10:30, 14:00-21:00;

– 03:30-10:30, 14:00-21:00; 2.1 – 03:30-10:30, 14:00-21:00;

03:30-10:30, 14:00-21:00; 2.2 – 06:00-10:30, 14:00-21:00;

– 06:00-10:30, 14:00-21:00; 3.1 – 07:00-14:00, 17:30-22:00;

– 07:00-14:00, 17:30-22:00; 3.2 – 07:00-14:00, 17:30-24:00;

– 07:00-14:00, 17:30-24:00; 4.1 – 00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00;

– 00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00; 4.2 – 00:00-03:30, 10:30-14:00, 17:30-24:00;

– 00:00-03:30, 10:30-14:00, 17:30-24:00; 5.1 – 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00;

– 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00; 5.2 – 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00;

00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00; 6.1 – 00:00-03:30, 10:30-17:30, 21:00-24:00;

– 00:00-03:30, 10:30-17:30, 21:00-24:00; 6.2 – 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00.

Ивано-Франковская область

подочередь 1.1 – отключение 07:00–10:30, 17:30–21:00;

– отключение 07:00–10:30, 17:30–21:00; 1.2 – 07:00–10:30, 17:30–21:00;

– 07:00–10:30, 17:30–21:00; 2.1 – 14:00–17:30;

– 14:00–17:30; 2.2 – 07:00–10:30, 17:30–21:00;

– 07:00–10:30, 17:30–21:00; 3.1 – 10:30–14:00, 21:00–00:00;

– 10:30–14:00, 21:00–00:00; 3.2 – 03:30–07:00, 14:00–17:30;

– 03:30–07:00, 14:00–17:30; 4.1 – 00:00–03:30, 14:00–17:30;

– 00:00–03:30, 14:00–17:30; 4.2 – 10:30–14:00, 21:00–00:00;

– 10:30–14:00, 21:00–00:00; 5.1 – 07:00–10:30, 17:30–21:00;

– 07:00–10:30, 17:30–21:00; 5.2 – 10:30–14:00, 21:00–22:00;

– 10:30–14:00, 21:00–22:00; 6.1 – 10:30–14:00, 21:00–00:00;

– 10:30–14:00, 21:00–00:00; 6.2 – 14:00–17:30.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Еще в декабре "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA ранее, эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук советует украинцам быть готовыми к возможным повторным массовым отключениям электроэнергии, ведь энергосистема работает в условиях постоянных повреждений и повышенных рисков из-за атак. Полная стабилизация и модернизация отрасли потребует лет, а отдельные процессы могут длиться даже десятилетиями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!