'Неисправимые лжецы': Зеленский напомнил, чего стоят обещания России. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля в вечернем обращении заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что Украина ожидает реакции Соединенных Штатов Америки на российские атаки, которые произошли несмотря на прямую просьбу Вашингтона.

Видео дня

Заявление прозвучало в видеообращении, опубликованном на Официальном канале президента Украины. В нем глава государства напомнил об инициативе США о прекращении ударов по энергетике на время дипломатии.

Обращение прозвучало в условиях холодной зимней погоды и активных боевых действий. Зеленский подчеркнул, что удары были нанесены уже через несколько дней после начала периода, на который Россию просили воздержаться от атак.

"Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от президента Соединенных Штатов", – сказал Зеленский.

Нарушенные договоренности

Президент обратил внимание, что ответом России на эти договоренности стали новые удары. По его словам, речь идет о рекордном применении баллистических ракет за короткий промежуток времени.

Он отметил, что с момента начала периода, о котором просили Россию, прошло менее четырех дней. И этого, по словам Зеленского, уже достаточно, чтобы оценить цену любых дальнейших обещаний со стороны Москвы.

В обращении прозвучала и более широкая оценка действий Кремля. Зеленский напомнил, что Россия врала еще до начала полномасштабной войны и продолжает это делать сейчас, даже в вопросах договоренностей с Соединенными Штатами.

Удары зимой

Глава государства заявил, что Россия пытается воспользоваться холодной погодой, нанося удары по энергетической инфраструктуре. По его словам, это происходит потому, что военными штурмами Украину покорить не удалось.

Зеленский подчеркнул, что ставка России на продолжение войны должна получить ответ мира. Он подчеркнул, что обман и невыполнение обещаний остаются ключевой чертой действий Москвы.

В ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами разных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. К сожалению, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. После нескольких дней перерыва целью путинских захватчиков снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!