Какие документы нужны для оформления отсрочки от мобилизации: объяснение

В Украине определили порядок оформления отсрочки от мобилизации на 2026 год. Граждане могут подать заявление онлайн через приложение "Резерв+", в ЦПАУ или на сайте Минобороны, добавив необходимые документы.

Отсрочка доступна для 10 категорий лиц, среди которых студенты, родители и люди с инвалидностью, но процедура имеет свои ограничения и основания для отказа. OBOZ.UA рассказывает все детали.

Какие документы нужны для оформления отсрочки от мобилизации

Для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации заявитель должен предоставить заявление, которое включает обязательные сведения: ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или серию и номер паспорта, дату рождения, адрес проживания, электронную почту и контактный номер телефона.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в соответствии с установленным порядком.

Перечень подтверждающих документов определен в приложении 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации (постановление КМУ от 16.05.2024 № 560).

Заявление можно подать лично, через мобильное приложение "Резерв+" или онлайн на сайте: https://reserveplus.mod.gov.ua.

Отсрочка доступна для следующих категорий:

Люди с инвалидностью;

Временно непригодные к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде);

Родители трех и более детей до 18 лет;

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

Супруг или супруга с инвалидностью I или II группы;

Лица, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их супруг или супруга служит в армии;

Одинокие родители ребенка до 18 лет;

Студенты дневной или дуальной формы получения образования, докторанты и интерны;

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, работающие по основному месту не менее 0,75 ставки.

Рассмотрение заявления и принятие решения осуществляет территориальный центр комплектования (ТЦК). Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных данных. Результат – предоставления или отказ в отсрочке – можно получить лично, по электронной почте, через приложение "Резерв+" или на сайте.

Срок рассмотрения заявления: 15 календарных дней. Услуга предоставляется бесплатно.

В случае отказа заявитель может обжаловать решение ТЦК в Министерство обороны или через окружной административный суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году мужчины, имеющие инвалидность, по-прежнему не будут подлежать мобилизации. Исключения возможны только в случае потери статуса инвалидности или добровольного поступления на военную службу.

Также военнообязанные граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые являются родителями трех и более детей, имеют право на отсрочку. Однако при определенных условиях даже многодетных мужчин могут мобилизовать.

