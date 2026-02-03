Куча соревновательных дисциплин и скоростные слаломы. Разбираемся в правилах видов спорта зимней Олимпиады

OBOZ.UA продолжает готовить вас к просмотру Зимних игр-2026 в Милане. Мы уже говорили о первых 6 видах спорта (биатлон, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, скелетон и дебютный ски-альпинизм). Сегодня продолжаем рассказ. И поговорим о тех соревнованиях, где ожидается очень много борьбы, ведь будет и много медалей.

Видео дня

Бобслей

Сколько медалей разыгрывают: 4 комплекта

Дисциплины: двойки (мужская, женская); четверки (мужчины); монобоб (женщины)

Олимпийский вид спорта: с 1924 года

Один из самых узнаваемых не только олимпийских, но и вообще зимних видов спорта. Это заезды, для которых используют специальный монокок под названием "боб". Сама техника соревнований похожа, отличаться будет только формат. Только монобоб про одну спортсменку (эта вариация будет только для женщин). Экипаж имеет всего 50 метров, прежде чем запрыгнуть в эти сани, которые на конец стартовой зоны уже движутся со скоростью 40+ км/ч. Чтобы управлять болидом, есть четыре полозья. Задняя пара фиксированная там есть тормоз с металлическими зубьями; передняя служит рулем, управление осуществляется кольцами.

Если вы хоть раз выходили на воду в байдарке или каноэ и попадали на волну от лодки, то можете примерно понимать, как чувствует себя экипаж боба. Они должны мгновенно реагировать на любые отклонения от идеального положения, иначе перевернутся. А это случается чуть ли не каждый соревновательный этап. Что хуже – потерять траекторию и врезаться в борт, потому что тогда команда точно достигнет финишной линии, но потеряет драгоценные секунды. Чтобы определить лучших, проводят 4 заезда.

Конечно, на Олимпиады выходят не просто спортсмены, а лучшие в бобслее. поэтому время измеряется с точностью до сотой доли секунды, настолько здесь бывает плотно. Помогает... мировой рейтинг: самые низкие экипажи стартуют первыми, из-за чего они выходят на лучший лед и могут показать топовый результат.

Горнолыжный спорт

Сколько медалей разыгрывают: 10 комплектов

Дисциплины: мужская, женская (слалом, гигантский слалом, супергигант, скоростной спуск, командная комбинация)

Олимпийский вид спорта: с 1924 года

Это вид спорта для тех, кто желает посмотреть настоящую человеческую скорость. В отличие от бобслея, скелетона и санных дисциплин, здесь должна решать гибкость и скорость реакции на трассу. Самые быстрые атлеты выходят на трассы в скоростном спуске и супергиганте – это длинные съезды всего на полторы минуты. На всей протяженности проставлены специальные ворота и если хотя бы одни из них обойти, то ждет дисквалификация. В супергигантском слаломе скорости почти максимальные, поэтому и повороты гораздо шире.

Другие соревнования больше о красоте и технике. Слалом проводят дважды на одной трассе с разной постановкой ворот, в идеале промчаться надо за 50 секунд. Спортсмены имеют специальную защиту для тела: ворота надо именно коснуться, что на скорости может быть больно. Кто за два выхода на трассу был быстрее – тот и победил. Отличия в гигантском слаломе – ворота расположены шире, а чтобы завоевать медали, надо проехать за чуть больше чем минуту. Когда выходят командами по двое, то тогда каждый лыжник соревнуется и в скоростном спуске, и в слаломе. Этот вид спорта или о невероятной скорости, или о феноменальном исполнении. Теперь вы знаете, на что обратить внимание при выборе трансляции.

Прыжки с трамплина

Сколько медалей разыгрывают: 6 комплектов

Дисциплины: мужская, женская, смешанная (нормальный/большой трамплин, команда)

Олимпийский вид спорта: с 1924 года

Здесь название вида спорта говорит само за себя. Он настолько очевиден для зимы, что существует на Играх более 100 лет. В личных соревнованиях перед финальной стадией проводится пробный раунд, определяют порядок старта на соревнованиях. Финал проводят только на 2 прыжка. Первый выполняют все 50 спортсменов, только 30 из них переходят на второй. Итоговое распределение мест определяется путем суммирования баллов за выполнение обоих прыжков. Особенно поражают полеты, потому что по самому большому трамплину проезжают до 100 метров со скоростью до ста километров! И это для того, чтобы пролететь более 130 метров. Только представьте, как надо натренировать колени для амортизации такого прыжка.

В мужском командном турнире выставляют по два спортсмена. Команды поделены на две группы. После первого прыжка, 12 лучших коллективов выходят во второй раунд; 8 из них попадают в финальный этап. В смешанных командах соревнуются бок о бок по 2 женщины и 2 мужчины. Очки начисляются в зависимости от длины и выполнения прыжка.

Сноуборд

Сколько медалей разыгрывают: 11 комплектов

Дисциплины: мужская, женская (биг-эйр, слоупстайл, параллельный гигантский слалом, сноубордкросс, хапфайп); командный сноубордкросс

Олимпийский вид спорта: с 1998 года

Сноуборд сегодня – это россыпь зрелищности, ведь вашему вниманию аж 6 различных дисциплин! На большинство выходят соло. Например, хафпайп – трюки в полуцилиндрическом склоне; оценивается высота пролета, сложность и чистота исполнения.

В сноуборд-кроссе спортсмены должны как можно быстрее преодолеть трассу с искусственными и естественными препятствиями, среди которых трамплины разных размеров, виражи и волны. В решающий этап выходят 16 лучших и выбивают друг друга в повторных спусках в финал на двоих. Слоупстайл несколько похож, вот только на трассе вместо виражей разбросаны трамплины и перила. Особенно советуем посмотреть соревнования по биг-эйру, где участники заходят на трамплин и в воздухе за очень короткое время должны выполнить фантастические трюки.

Есть и несколько дисциплин, где мы сможем увидеть соревнования между собой. Например, параллельный гигантский слалом, в котором два сноубордиста бок о бок спускаются по трассам. После квалификации самые быстрые выходят в 1/8, это 16 спортсменов. Снова и снова они соревнуются до того, пока не останется один лидер. Сюда же и командный сноуборд-кросс.

Фристайл

Сколько медалей разыгрывают: 15 комплектов

Дисциплины: мужская, женская (биг-эйр, могул, параллельный могул, ски-кросс, хафпайп, слоупстайл, акробатика); смешанные команды

Олимпийский вид спорта: с 1988 года

Если вам показалось, что сноуборд это много, то фристайл предлагает еще больше этапов – один общий и 14 сольных. Здесь главное на фоне невероятно красивых пейзажей Ливиньо не пропустить сам спорт. В отличие от сноуборда, здесь все выполняют на лыжах.

Могул – спортсмены спускаются на лыжах по крутой холмистой трассе, выполняя при этом на скорости повороты, прыжки и трюки в воздухе. Парный могул – то же самое, только едут 2 спортсмена одновременно. Эта разновидность дебютирует на Олимпиаде. Но если в Милане хватит снега.

Акробатика – это о владении телом в воздухе: надо разогнаться до трамплина, прыгнуть и выполнить трюки. Важна и техника приземления, ведь на землю атлеты возвращаются на склон под углом более 35 градусов. Биг-эйр отличается тем, что надо разогнаться на большом трамплине и выполнить в воздухе все трюки, которые только успеют.

Ски-кросс предполагает настоящее испытание на реакцию. Надо как можно быстрее разогнаться, но сама трасса нашпигована препятствиями: разнообразные трамплины, виражи и волны. Самое интересное, что квалификацию преодолевают по одному, а вот за медали одновременно стартуют сразу 4 атлета. Слоупстайл – что-то похожее, но здесь препятствия надо обязательно использовать, чтобы выполнить трюк, потому что оценивают именно качество исполнения. Хафпайп – тоже похожая дисциплина с трюками на лыжах, но по полуцилиндру.