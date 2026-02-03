'Трамп не был удивлен': в Белом доме отреагировали на российские ракетные атаки по Украине

Американский лидер Дональд Трамп "не был удивлен", что российский диктатор Владимир Путин не прислушался к личным просьбам президента США о прекращении огня в Украине на период аномальных холодов. Так или иначе, но трехсторонние переговоры Украины, США и страны-агрессора РФ будут продолжены.

Именно так пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт прокомментировала вопрос американского журналиста. Последний напомнил слова Трампа, что Путин якобы согласился на прекращение огня – и несмотря на это в последние дни Россия нанесла по Украине самые мощные за месяц удары.

Реакция Трампа

"Да, я говорила об этом с президентом сегодня утром, и его реакция, к сожалению, была без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну – войну, которая никогда бы не началась, если бы президент (раньше) находился у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена", – "ответила" Ливитт на вопрос журналиста.

Хотя, по ее словам "Трамп не был удивлен", что Путин в очередной раз ему солгал, какой будет реакция американского лидера – а именно об этом был вопрос, – прямо Ливитт не ответила. Зато она сказала, что ее "президент продолжит активно проводить дипломатию".

"Поэтому спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер будут завтра в Абу-Даби для проведения еще одного раунда трехсторонних переговоров. Я бы отметила, что трехсторонние переговоры, состоявшиеся на прошлой неделе или неделей ранее, имеют исторический характер", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Реакция Украины

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что во время переговоров между украинской и американской сторонами это именно Дональд Трамп просил воздержаться от ударов по энергетике на неделю. Однако российские войска уже нарушили эту просьбу и собственные обещания.

"Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от президента Соединенных Штатов. Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики", – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что это обычное поведение Кремля за последнее десятилетие.

"Они врали и перед этой войной, и полномасштабную войну Россия начала, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях и об Украине, и сейчас – даже в таких деталях, в таких договоренностях с Америкой – снова российский обман. Они неисправимы в Москве", – сказал он.

О чем речь

В ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами разных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. К сожалению, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, под атакой была не только столица – в ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. Причем вновь целью путинских захватчиков стали объекты энергетической инфраструктуры.

