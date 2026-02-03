Усик своим поступком подыграл российской пропаганде. Фото и видео

Знаменитый украинский супертяж Александр Усик сфотографировался вместе с российскими боксёрами Артуром Бетербиевм и Дмитрием Биволом. Снимок был сделан 2 февраля на вечере большого бокса The Ring VI, который прошёл на культовой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Видео дня

На одном кадре оказались всемирно известные боксёры из разных стран, включая Усика, Бетербиева, Бивола, а также казахстанца Геннадия Головкина, британца Конора Бенна и председателя Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

Снимок максимально разошёлся по российским информационным ресурсам, где его подают как символ "единства спорта вне политики".

Также кадр разместил у себя в Instagram Артур Бетербиев, В комментариях под публикациями 41-летнего уроженца Дагестана, который называл своим братом главу Чечни Рамзана Кадырова и прячется от санкций под флагом Канады, российские болельщики массово ставят сердечки и лайки, открыто выражая одобрение увиденному.

Александр Усик остаётся непобеждённым боксёром, в активе украинца 24 победы, из которых 15 нокаутом. Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол имеют по одному поражению друг от друга решением большинства судей, у Бетербиева 21 победа, 20 из них нокаутом, у Бивола 24 выигранных поединка, 12 нокаутом.

Как сообщал OBOZ.UA, в главном бою вечера The Ring VI в Нью-Йорке чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес уступил непобеждённому обладателю титула WBA в лёгком дивизионе Шакуру Стивенсону. Поединок завершился победой Стивенсона единогласным решением судей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!