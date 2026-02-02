Кто и почему может потерять отсрочку от мобилизации в феврале: названы все категории

В феврале 2026 года отдельные категории мужчин могут остаться без права на отсрочку от мобилизации из-за завершения срока действия документов или потери законных оснований. Также с 1 февраля меняются правила бронирования работников на предприятиях.

В частности, риск потерять отсрочку возникает из-за проблем с бронированием на работе, если предприятие не подтвердило статус критически важного или выплачивает зарплату ниже установленного минимума. OBOZ.UA рассказывает, в каких еще случаях военнообязанные могут потерять отсрочку в этом месяце.

Отсрочка также аннулируется после завершения обучения. Студенты теряют право на нее сразу после окончания учебного заведения. В перерыве между уровнями обучения гражданина могут мобилизовать. Основанием для потери такого права могут стать и изменения в семейных обстоятельствах: для многодетных родителей отсрочка действует только до достижения детьми 18 лет, если они не имеют инвалидности I или II группы.

Потерять право на отсрочку могут многодетные или одинокие родители, если имеют задолженность по уплате алиментов. Аналогичная ситуация касается лиц, оформивших ее по уходу за родственниками, если основание для такого ухода исчезло. Если основания для отсрочки исчезли, граждане обязаны самостоятельно сообщить об этом ТЦК.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года завершается льготный период для работодателей по бронированию работников. Если раньше процедуру можно было пройти в течение 24 часов, то отныне стандартный срок рассмотрения снова составит 72 часа.

Забронировать работника работодатель может при условии, что он находится на воинском учете, официально работает в государственном органе или на критически важном предприятии, вовремя уточнил персональные данные и не находится в розыске.

