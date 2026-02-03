Об актуальности моей новой книги

Семь лет моего участия в проекте STRO (не раз писал о нем в OBOZ.UA) вылились в начало публикации моей книги "Мать всей коммерции" в январском номере за 2026 год в основательном и популярном культурологическом журнале "Семь искусств" – прекрасный подарок ко дню рождения. Это третья моя книга после фантастики "Последний рейд на Марс" (о советском полете на Красную планету) и военно-исторического исследования "Синоп – пиррова победа".

Проект STRO и мать российской торговли

STRO – Sound Toll Registers Online – это монументальный (переведено и обработано около 2 млн записей, сделанных за 360 лет) датско-голландский проект создания общедоступной, хорошо структурированной, с развитым справочным аппаратом базы данных таможенных регистров (журналов) Зунда. Вы скажете, что может быть интересного в таможенных гроссбухах? Но вспомните, кем был апостол и евангелист Матфей? Мытарем.

Таможенные регистры Зунда — это истинный кладезь сведений не только об экономике, но и о военно-политической обстановке в мире, о культуре и науке и еще много о чем. В том числе и о родне Пушкина и о роли Украины в возвышении Голландии! Велись они в Эльсиноре (Хельсингёр), где возможно бывал Шекспир, городке на берегу самого узкого места пролива Зунд, соединяющего Балтийское море с Северным, то бишь это врата в большой мир.

Через Зунд тек основной поток торговли с Балтикой. Сию торговлю в Голландии, безусловном мировом лидере в морской коммерции в XVI-XVIII веках (было время, когда на голландские суда приходилось две трети мирового товарооборота!), называли матерью всей коммерции. Отсюда и название книги.

На морскую торговлю и в наши времена развитого авиасообщения и трансконтинентальных трубопроводов приходится до 70% мировой торговли. Более того, почти 90% внешней торговли Евросоюза и 40% внутренней (в тонно-километрах) идет морем! Львиная доля потока судов через Зунд принадлежала странам Северной Европы и до четверти этих судов обеспечивали коммерцию России, но ее историки бездельники, поэтому я вспахал их ниву.

Да, Россия формально тоже европейская страна и даже под санкциями продолжает с помощью теневого флота экспорт нефти морем – 70% этого экспорта идет из ее балтийских портов (Приморск и Усть-Луга) именно через датские проливы. Это поистине мать их торговли!

Привожу краткий перечень моих публикаций, основанных на данных проекта.

* После 2022 года сотрудничество с перечисленными российскими изданиями прекратилось – со всеми, кроме достойной газеты ученых "Троицкий вариант – Наука".

**"Новый берег" — русскоязычный литературный журнал, издающийся в Копенгагене, на берегу Зунда.

Перечень далеко не полон, приведены лишь публикации в наиболее известных изданиях. Не упомянуты статьи в изданиях "Элегантный Нью-Йорк", "Место встречи Монреаль", киевский "Обозреватель", альманах "Лебедь" и многие иные. Как видите, работа проделана большая, а нива оказалась урожайной.

Дух адмиралов Норриса и Уэйджера

Повторю: 70% российского экспорта нефти идет через Балтийское море и датские проливы, большей частью на судах теневого флота. Закрой их Дания для этих судов, а при желании поводы для этого найдутся, и Путин остался бы без денег не только для войны.

Стоило Трампу повысить тарифы против Индии за покупку российской нефти, ввести санкции против Лукойла и Роснефти и захватить шесть танкеров теневого флота, как положительное сальдо внешней торговли РФ пошло вниз, и в декабре прошлого года уменьшилось до жалких 0,6 млрд долларов. Это мизер для большой страны, бюджет которой полностью зависит от экспорта, а потребление населения – на 40% от импорта. И с экспортом будет только хуже. Соответственно упадет и импорт. Даже быстрее, ибо падают доходы населения и оно стало экономить даже на продуктах питания. По данным Сбербанка у 37% россиян в 2025 году доходы существенно снизились, а у 7% упали вдвое и то ли еще будет!

Вот уже год в связи с этим я взываю к духу адмиралов времен силы и славы британского флота – они умели осадить Россию. Адмирал Норрис сделал большое дело, не допустив захвата Дании русскими в 1716 году. Можно сказать без большого преувеличения, что он спас европейскую цивилизацию. А адмирал Уэйджер не допустил русского нападения на Данию в 1726 году. Я писал о них в OBOZ.UA.

Не зря взывал, их дух наконец-то пробудился в европейцах спустя 300 лет, точнее начинает пробуждаться. Так, 26 января 14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с теневым флотом Путина. Страны Балтийского и Северного морей (именно их суда составляли большинство в записях регистров Зунда), а также Исландия предупредили, что намерены препятствовать деятельности танкеров теневого флота. Вдоль этих стран проходит один из главных маршрутов экспорта российской нефти, и некоторые из них в последние недели уже начали останавливать суда, нарушающие их санкции и международные нормы судоходства.

Суда могут ходить под флагом только одного государства и должны иметь действительные документы, подтверждающие безопасность их эксплуатации и застрахованность, говорится в совместном заявлении 14 стран, опубликованном Министерством транспорта Великобритании. Танкеры, не отвечающие этим требованиям, "имеющие флаги двух и более государств и использующие их по своему усмотрению", будут считаться судами без гражданства. Это даст возможность властям прибрежных стран вмешиваться в их деятельность, поясняется в документе, обращенном к членам международного морского сообщества. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, военные корабли имеют право на досмотр судна "без национальной принадлежности", то есть идущего в открытом море не под флагом какого-либо государства.

Авторы документа также обвинили Россию во вмешательстве в работу спутниковых систем позиционирования и навигации, а также в отключении танкерами ее теневого флота транспондеров, передающих данные о местоположении и порте назначения судов. Это подрывает безопасность международного судоходства, говорится в обращении: "Все суда находятся в опасности".

Документ подписали Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония. На практике некоторые страны уже начали действовать, но пока недостаточно решительно.

А в 20-м пакете санкций ЕС, подписание которого намечено на 24 февраля, то есть приурочено к 4-летию нападения России на Украину, планируют ввести запрет на морское обслуживание судов теневого флота (страхование, портовое обслуживание и т. п.). Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что санкции будут содержать "особенно жесткие меры" именно против "теневого флота".

Фактически это означает морскую блокаду. Россия дважды проходила через нее, в 1807-1812 и в 1853-1856 годах и мало ей не показалось. Этим блокадам посвящены мои статьи "Континентальная блокада в зеркале регистров Зунда" ("Гангут", № 115. 2020) и "Экономическая блокада во время Крымской войны" ("Троицкий вариант – Наука", № 402, 23.04.2024.).

Если европейцам удастся пресечь плавания танкеров теневого флота, Россия останется без штанов и положит военные зубы на полку. Более того, я очень удивлюсь, если РФ не развалится в 2027 году – настолько катастрофично складывается ситуация в экономике и еще хуже в финансах!