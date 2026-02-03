Согласно недавнему опросу КМИС соотношение тех, кто не готовы отдать Донбасс за мир и гарантии, и тех, кто на это готовы, составляет 52 процента против 40 - в пользу тех, кто НЕ готовы.

При этом согласно повседневной повсеместной общеизвестной практике соотношение тех, кто не готовы присоединиться к рядам ВСУ, и тех, кто готовы, составляет 100 процентов против 0 - тоже в пользу тех, кто НЕ готовы.

Когнитивный диссонанс это психологический дискомфорт, который возникает, когда в сознании человека сталкиваются противоречивые убеждения и поведение.

Вместо этого УКРАИНСКИЙ диссонанс это психологический дискомфорт, который при абсолютно тех же обстоятельствах НЕ возникает.