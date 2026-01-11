Ситуация со светом сложная: в какие часы украинцы будут без электричества 12 января
В понедельник 12 января, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключение света затронут большинство регионов нашего государства. Ситуация остается довольно сложной.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" обнародовали графики на 12 января.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – отметили в "Укрэнерго".
Где следить за информацией об отключении
"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно о том, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления. Даже при отсутствии новых атак улучшение будет возможным только после уменьшения спроса на электроэнергию с наступлением тепла.
Напомним, что по нескольким причинам украинцам в одних областях отключают свет чаще и дольше, чем в других. С одной стороны, часть регионов больше пострадала от российских атак, а часть меньше. С другой – энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак, а потому возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.
Кроме того, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
