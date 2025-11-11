"Долетает слишком уж много": РФ применила новую тактику ударов по энергетике Украины

Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения – неизбежная мера для сохранения ее целостности и безопасности работы.

Об этом OBOZ.UA рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев. По его словам, украинская энергосистема снова работает в условиях максимальной нагрузки и риска.

Несмотря на то, что энергетики, военные и чиновники отчитываются о контролируемости ситуации, графики отключений вернулись в повседневную жизнь миллионов украинцев. По словам Рябцева, причина этого не внутренние технологические проблемы, а новая тактика ударов России.

Он отмечает, что Россия начала активно применять большое количество баллистических ракет, наряду с крылатыми и ударными БПЛА. Баллистические ракеты – самые сложные для уничтожения системами ПВО из-за их высокой скорости и малого времени для реагирования. "Поражений становится больше, и до объектов генерации долетает слишком много", – отмечает эксперт.

Даже при достаточном количестве ПВО количество целей превышает возможности систем их одновременно сбивать. Ударов стало не просто больше – они стали технически более трудными для отражения. Под ударом – ключевые звенья энергетической системы:

тепловые электростанции , которые обеспечивают маневровое производство электроэнергии;

, которые обеспечивают маневровое производство электроэнергии; подстанции и трансформаторные узлы , распределяющие электроэнергию по регионам;

, распределяющие электроэнергию по регионам; гидроэлектростанции, которые способны быстро компенсировать дефицит в пиковые часы.

Даже точечные повреждения таких объектов приводят к каскадным разбалансировкам, когда система не может покрыть потребление в вечерние часы – именно тогда и вводятся стабилизационные графики. По словам эксперта, стабилизационные отключения – не признак провала или "коллапса энергосистемы".

Наоборот – это управляемая мера, которая позволяет удерживать систему в рабочем состоянии и не допустить крупномасштабных аварий. Графики вводит оператор системы передачи "Укрэнерго", а реализуют их облэнерго. Энергетики восстанавливают оборудование фактически в режиме "24/7", но ресурс отрасли ограничен:

многие элементы требуют индивидуального производства на заводах Европы или Азии;

на замену одного большого трансформатора иногда требуются месяцы , а не дни;

, а не дни; ремонтные бригады работают под обстрелами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начался один из самых сложных отопительных сезонов. На этот раз враг атакует не только объекты электрической, но и газовой инфраструктуры. И хотя сценарии полных блэкаутов маловероятны, украинцам стоит быть готовыми к значительным перерывам в отоплении.

