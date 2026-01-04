Отключения света затянутся: украинцам рассказали, когда ждать облегчения с графиками

Отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления. Даже при отсутствии новых атак улучшение будет возможным только после уменьшения спроса на электроэнергию с наступлением тепла.

Видео дня

Об этом рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии СМИ. По его словам, существенного улучшения в графиках поставок света украинцам не стоит ожидать как минимум до начала марта.

Он также отметил, что даже при благоприятных условиях – без новых массированных ракетных атак и с возможностью проводить плановые ремонты, энергосистема страны пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы. Ключевым фактором, который держит энергосистему в напряженном состоянии, остается высокий уровень потребления электроэнергии в холодное время года.

Значительная часть домохозяйств использует электричество не только для бытовых нужд, но и для отопления, что резко повышает нагрузку на сети. "Стабилизация возможна только тогда, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который создает критическое давление на систему", – пояснил Корольчук.

Эксперт отмечает, что такая нагрузка не может быть быстро компенсирована, даже если генерация работает без дополнительных повреждений. Именно поэтому энергетики вынуждены применять длительные и неравномерные графики отключений в регионах.

В последнее время украинцы действительно могли заметить кратковременное улучшение ситуации со светом. Однако, по словам Корольчука, оно имело ситуативный характер и не свидетельствует о системных изменениях. Во время новогодне-рождественских праздников потребление электроэнергии в стране заметно снизилось, это позволило высвободить около 2000 МВт мощностей, что положительно повлияло на баланс энергосистемы даже в период морозов.

"Это дало определенный эффект, но он был временным. В большинстве регионов отключения электроэнергии все равно остаются длительными", – отметил аналитик. После возвращения к обычному рабочему ритму и роста потребления ситуация снова обострилась, что подтверждает отсутствие запаса прочности в системе.

По оценке эксперта, рассчитывать на реальную стабилизацию стоит только после завершения отопительного сезона. Уменьшение потребности в электроотоплении автоматически снизит нагрузку на сети и позволит эффективнее распределять имеющиеся ресурсы генерации. "Даже если удары прекратятся и будет время на ремонты, до конца зимы ситуация принципиально не изменится", – подчеркнул Корольчук.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, регулярные отключения света, скачки напряжения и "мигание" света могут привести к перегоранию электроприборов. В такие ситуации потребители имеют право на возмещение от оператора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!