Части Украины отключают свет, а части нет: почему ограничения действуют не везде

Украинцам в одних областях отключают свет чаще и дольше, чем в других по ряду причин. С одной стороны, часть регионов больше пострадали от российских атак, а часть меньше. С другой – энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак, а потому возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там отметили:

Чтобы частично разгрузить магистральные сети, приходится вводить ограничения в регионах по пути от объектов генерации до регионов, в которых наблюдается дефицит электроэнергии.

Такие же действия применяются для передачи энергии от межгосударственных интерконнекторов, через которые осуществляется импорт.

При этом в части областей, по которым такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет.

Более того, в таких областях даже возможно возникновение излишка мощности. Который, тем не менее, технически невозможно передать проблемным регионам.

"Дисбаланс в несколько процентов может привести к авариям в системе. Поэтому для сбалансирования энергосистемы и равномерного распределения электроэнергии введены графики отключения электроэнергии как бытовым потребителям, так и бизнесу", – констатировали в министерстве.

При этом там подчеркнули: в целом, на объем ограничений влияет ряд параметров. В частности:

Сколько блоков электростанций могут производить электроэнергию.

Состояние сети и пр.

"Продолжительность применения графиков почасовых отключений может изменяться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме страны. Если мощность энергосистемы увеличивается, то и продолжительность отключений соответственно уменьшается", – рассказали в Министерстве энергетики.

В то же время, отметили там, при резком непрогнозируемом увеличении нагрузки на сети диспетчер обязан немедленно принять меры, чтобы его снизить. Именно поэтому в ход идут аварийные отключения, которые "могут быть применены независимо от составленных графиков".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергетического эксперта Геннадий Рябцев из-за российских обстрелов в Украине образовались условные 3 "энергетические" области. К примеру, в первой наблюдается переизбыток производства энергии, а в третьей – большой недостаток.

