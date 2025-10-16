Энергетики обратились к украинцам: что должен сделать каждый, чтобы сохранить технику

Российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повредить электроприборы из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила разумного и экономного потребления электроэнергии – не включать сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины. Энергетики заверили, что их рекомендации позволят защитить технику дома и предотвратить масштабные аварийные ситуации после восстановления энергоснабжения.

Что надо сделать во время включений света

Выключить из розетки все мощные электроприборы . К таким относятся обогреватель, бойлер, электроплита, духовка и тому подобное.

. К таким относятся обогреватель, бойлер, электроплита, духовка и тому подобное. Прежде чем включать электроприборы, стоит убедиться, что напряжение в сети стабильное. Если свет мигает или напряжение нестабильное , подключать приборы к сети не надо.

, подключать приборы к сети не надо. Включать технику сразу не следует, лучше подождать 10-15 минут .

. Приборы следует использовать поочередно – чтобы избежать перегрузки сети, энергетики советуют не включать одновременно много мощных устройств.

– чтобы избежать перегрузки сети, энергетики советуют не включать одновременно много мощных устройств. Для защиты техники можно установить реле напряжения или устройство защитного отключения (УЗО). Они автоматически отключают приборы при перепадах напряжения и подключают их снова после стабилизации. Такую защиту особенно полезно иметь для холодильников, стиральных и посудомоечных машин, телевизоров.

Они автоматически отключают приборы при перепадах напряжения и подключают их снова после стабилизации. Такую защиту особенно полезно иметь для холодильников, стиральных и посудомоечных машин, телевизоров. По возможности, следует перенести часть процессов (зарядка аккумуляторов, стирка, мытье посуды, подогрев воды бойлером) на ночное время, когда нагрузка на систему меньше, а напряжение стабильнее.

Если в квартире есть резервный источник питания (аккумуляторы, инверторы и т.д.), стоит не забывать вовремя переключать его из активного в пассивный режим, если автоматическое переключение не предусмотрено.

Почему нет графиков аварийных отключений

Россия активизировала удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, в связи с этим в некоторых регионах ввели графики аварийных отключений (ГАО). Энергетики физически не могут составить графики отключений, поскольку они происходят по указанию государственного оператора энергосистемы.

График аварийных отключений – это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии. Поскольку такие отключения не являются плановыми, они не имеют часов начала и завершения.

Такие графики вводятся в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от "Укрэнерго". Поскольку ГАВ – это аварийная мера, сообщение о применении таких отключений невозможно обнародовать заранее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме длительные отключения света могут вернуться. И хотя там отмечают, что сейчас такая вероятность является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

