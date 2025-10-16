Энергетики обратились к украинцам: что должен сделать каждый, чтобы сохранить технику
Российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повредить электроприборы из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила разумного и экономного потребления электроэнергии – не включать сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины. Энергетики заверили, что их рекомендации позволят защитить технику дома и предотвратить масштабные аварийные ситуации после восстановления энергоснабжения.
Что надо сделать во время включений света
- Выключить из розетки все мощные электроприборы. К таким относятся обогреватель, бойлер, электроплита, духовка и тому подобное.
- Прежде чем включать электроприборы, стоит убедиться, что напряжение в сети стабильное. Если свет мигает или напряжение нестабильное, подключать приборы к сети не надо.
- Включать технику сразу не следует, лучше подождать 10-15 минут.
- Приборы следует использовать поочередно – чтобы избежать перегрузки сети, энергетики советуют не включать одновременно много мощных устройств.
- Для защиты техники можно установить реле напряжения или устройство защитного отключения (УЗО). Они автоматически отключают приборы при перепадах напряжения и подключают их снова после стабилизации. Такую защиту особенно полезно иметь для холодильников, стиральных и посудомоечных машин, телевизоров.
- По возможности, следует перенести часть процессов (зарядка аккумуляторов, стирка, мытье посуды, подогрев воды бойлером) на ночное время, когда нагрузка на систему меньше, а напряжение стабильнее.
- Если в квартире есть резервный источник питания (аккумуляторы, инверторы и т.д.), стоит не забывать вовремя переключать его из активного в пассивный режим, если автоматическое переключение не предусмотрено.
Почему нет графиков аварийных отключений
Россия активизировала удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, в связи с этим в некоторых регионах ввели графики аварийных отключений (ГАО). Энергетики физически не могут составить графики отключений, поскольку они происходят по указанию государственного оператора энергосистемы.
График аварийных отключений – это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии. Поскольку такие отключения не являются плановыми, они не имеют часов начала и завершения.
Такие графики вводятся в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от "Укрэнерго". Поскольку ГАВ – это аварийная мера, сообщение о применении таких отключений невозможно обнародовать заранее.
Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме длительные отключения света могут вернуться. И хотя там отмечают, что сейчас такая вероятность является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
