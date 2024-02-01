Синоптик рассказала, какой погоды ждать Сретение в Украине. Карта

В Украине на праздник Сретения – в пятницу, 2 февраля, – будет облачно, но не холодно. Ожидается порывистый ветер, а небольшой мокрый снег может пройти местами на западе и востоке страны.

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Прогнозом погоды поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко. В большинстве регионов она прогнозирует дневную температуру воздуха на уровне +1...+5 градусов.

"Существенные осадки маловероятны, разве небольшой мокрый снег пройдет в околокарпатских областях и на востоке Украины", – рассказала эксперт.

Погоду испортит сильный северо-западный ветер, порывы которого могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

В Киеве погода в пятницу, 2 февраля, будет без осадков, с прояснениями. Однако Диденко предупредила о порывистом ветре. В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +3...+4 градусов.

Синоптик также ожидает, что в субботу, 3 февраля, в Украине, включая Киев, осадков станет больше – ожидается дождь и мокрый снегом с сильным ветром.

Добавим: Сретение, один из важнейших праздников в христианстве, отмечается на 40-й день после Рождества. После перехода на новый юлианский календарь Сретение приходится на 2 февраля.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Укргидрометцентр прогнозирует, что в 2024 году погода в феврале будет почти в пределах нормы. Однако в половине областей ожидается более теплая погода, чем обычно, в других областях – близкая к среднему значению.

– Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что февраль в нашей стране будет достаточно теплым, но нестабильным.

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