Уже не 15 февраля: когда в Украине теперь празднуют Сретение

После перехода на новый юлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. Сретение традиционно отмечают на 40-й день после Рождества. По новому стилю Сретение приходится на 2 февраля.

Видео дня

С религиозной точки зрения на Сретение олицетворяет единение Ветхого и Нового Заветов. В народе говорят, что в этот день зима с весной встречаются. О традициях и верованиях на праздник – читайте в материале OBOZ.UA.

Сретение по новому стилю

По новоюлианскому календарю Сретение будут отмечать 2 февраля. Праздник связан с Рождеством, поэтому верующие, отмечавшие рождение Христа 7 января, по старому стилю будут праздновать Сретение 15 февраля.

История праздника

Сретение олицетворяет единение традиций Нового и Ветхого Заветов. В переводе с греческого название означает "встречу". В этот день вспоминают события из Евангелия, согласно которым Мария и Иосиф принесли маленького Иисуса в храм, чтобы поблагодарить Господа за первенца.

В храме супругов встретил праведник Симеон. Он взял ребенка на руки и узнал узнал в нем Спасителя. Симеон благословил семью и сказал Марии: "Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец".

Традиции и верования

В народе говорят, что вода, освященная на Сретение, целебна. Ее давали выпить больным и ею обмывали раны.

Селяне также прогнозировали, каким будет урожай. По поверью, тарелку с зерном нужно выставить во двор. Если утром появилась роса – зерновые и овощи уродят щедро, а если росы не будет – и год не удастся.

Ранее OBOZ.UА рассказывал, что принято святить в церкви на Сретение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.