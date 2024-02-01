Аномальное тепло сменится сильными морозами: синоптики предупредили о погодных 'качелях' в феврале

По данным синоптиков, в 2024 году погода в феврале будет почти в пределах нормы. Однако в половине областей ожидается более теплая погода, чем обычно, в других областях – близка к среднему значению.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Так, в феврале средняя лунная температура будет на несколько градусов выше, чем была в январе.

Согласно многолетним наблюдениям, абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составляет 39 градусов мороза, а на юге Одесщины и Крыма – 23 градуса мороза. Абсолютный максимум температуры составляет 20 градусов тепла, при этом в юго-западных и южных областях, а также в Крыму местами может достигать 24 градуса, а на высокогорье Карпат – +11 градусов. Это означает, что в феврале экстремальные морозы оказываются меньше на 3 градуса, чем в январе, а экстремальное тепло на 4 градуса превышает среднее значение для января.

Погода в феврале 2024 года

В феврале 2024 года ожидается, что средняя месячная температура воздуха будет колебаться от 4 мороза до 2 тепла, что на 2-3 градуса теплее, чем в январе. В то же время на юге, востоке, а также Кировоградщине, Днепропетровщине и Крыму ожидается меньше морозов. Здесь прогнозируется, что средняя месячная температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса. В других областях температура ожидается близкой к норме.

Прогнозируется, что месячное количество осадков в феврале будет составлять от 29 до 67 мм, с местами в Карпатах до 74-83 мм. Эти значения вписываются в норму в этом месяце и на 20 мм больше, чем в январе, за исключением Карпат. В горах ожидается такое же количество снега, как и в январе, тогда как в других регионах это будет дождь со снегом или просто дождь.

В феврале в Киеве по данным meteo.ua ожидается немало дождливых дней в первой половине месяца, с преимущественно плюсовой температурой. Однако во второй половине месяца в столицу придет похолодание и температура опустится кое-где до -17 градусов, а на смену дождю придет снег.

В Одессе такие сильные морозы не ожидаются, однако во второй половине месяца температура также местами опустится до отметки -10 градусов.

Во Львове, Черкассах, Мукачево начало февраля также будет дождливым, иногда дождь будет с мокрым снегом. Ближе к концу месяца ожидается похолодание и мороз.

Как и на остальной территории Украины, первая половина февраля в Чернигове будет дождливой преимущественно с плюсовой температурой. Однако во второй половине месяца здесь ожидаются мощные морозы, иногда температура упадет вплоть до -18 градусов. Конец февраля и начало марта будет с морозной погодой.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптиков, в начале февраля Украину ждет аномально теплая погода. Кое-где потеплеет до +12 градусов. В целом же февраль принесет изменение погоды в Украине.

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