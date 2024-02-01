Сретение по новому календарю: что нельзя делать в этот день
Сретение – один из важнейших праздников в христианстве. С переходом на новоюлианский календарь его будут отмечать 2 февраля. Дата приурочена к Рождеству. Согласно событиям, описанным в Новом Завете, на 40-й день после рождения Иисуса Дева Мария и Иосиф понесли первенца в храм, где их встретил праведник Симеон.
В народе говорят, что на сретении зима с весной встречаются. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.
История праздника
Сретение является символом единения традиций Нового и Ветхого Заветов. В переводе с греческого это слово означает "встреча". Событие было описано в Евангелии от Луки. Дева Мария и Иосиф принесли ребенка на причастие в храм. Старец Симеон, который, по пророчеству, не мог умереть, пока не увидит Спасителя, сразу узнал в Иисусе Сына Божьего, взял его на руки, провозгласил Спасителем человечества и после этого умер.
По новоюлианскому календарю Сретение отмечают 2 февраля. По старому стилю оно приходилось на 15 марта.
Народные традиции
Этот праздник также имеет языческие корни. В дохристианские времена Сретение знаменовало встречу зимы и весны, и только потом приобрело религиозный характер и начало олицетворять единство Старого и Нового заветов.
Верующие на Сретение традиционно ходят в церковь на праздничную службу, освящают воду и свечи. По поверью, вода в этот день обладает целебными свойствами, а освященная свеча, пока будет гореть, будет оберегать от бед и болезней.
Чтобы узнать, урожайным ли будет год, существовала традиция выносить на ночь на крыльцо тарелку с зерном. Если с утра появилась роса – год будет урожайный.
Что нельзя делать на Сретение
Как и в любой большой церковный праздник, на Сретенье не принято убирать в доме, лучше сделать это заранее.
Женщинам и девушкам не советовали заниматься рукоделием.
Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, ругаться, ссориться и желать другим зла.
Издавна говорили, что на Сретенье лучше воздержаться от дальних поездок, поскольку можно попасть в беду.
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