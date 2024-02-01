Будут резкие колебания: синоптик заинтриговал прогнозом на февраль в Украине

Февраль 2024 года в Украине будет достаточно теплым, но нестабильным. Уже со второй половины месяца столбики термометров будут часто подниматься выше нуля.

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Соответствующим прогнозом поделился украинский синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog.com. В то же время, по его словам, частыми явлениями будут вторжения арктического морозного воздуха, метели, штормовые ветры и локальные грозы.

Температура воздуха в среднем за месяц составит -2…+4 °С, что примерно на 2-5 °С выше нормы. Количество осадков будет достаточным, местами в 2-3 раза выше климатической нормы.

Теплее всего в феврале в Украине будет в западных, южных и центральных областях. В начале месяца в Одесской области и в Крыму столбики термометров будут достигать +10 °С и выше, а ближе к середине февраля не исключены значения +15…+20 °С в отдельные дни. На востоке, севере Украины и Полесье будет прохладнее.

Возможны кратковременные периоды похолодания, но без сильных морозов. Осадки в виде снега прогнозируются преимущественно в западных, северных и восточных регионах. На юге и в Крыму – в основном дожди. В отдельные дни возможны порывы ветра 15-22 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что погода в феврале в Украине будет почти в пределах нормы. Однако в половине областей ожидается более теплая погода, чем обычно, в других областях – близкая к среднему значению.

– Также специалисты отметили, что начало последнего месяца зимы удивит украинцев аномально теплой погодой. Столбики термометров кое-где поднимутся до +12 градусов по Цельсию, но удовольствия от этого будет мало из-за осадков, которые будут наблюдаться по всей стране.

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