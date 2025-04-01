С 1 апреля все бронирования от мобилизации, оформленные по старым правилам, утратят силу: в Минэкономики дали объяснение

С 1 апреля 2025 года все бронирования от мобилизации, оформленные по старым правилам, будут аннулированы. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

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Об этом сообщили в Минэкономики. Заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов отметил, что большинство ответственных компаний уже обновили свой статус критичности и перебронировали работников до 1 апреля.

"С начала года большинство добросовестных компаний уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после первого апреля", – отметил он.

Для тех компаний, которые еще не обновили статус критичности, необходимо:

Обновить статус критичности компании согласно новой процедуре (подробную инструкцию можно найти на официальном портале).

После получения подтверждения нового статуса критичности, повторно оформить бронирование работников.

Если работник уже имеет активное бронирование, его следует аннулировать перед подачей нового заявления.

Все заявления о бронировании оформляются исключительно в электронном формате через портал "Дія". Бумажные документы или приказы больше не требуются. Эта услуга будет реализована Министерством экономики Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны Украины. Модернизация этой услуги стала возможной благодаря "Проекту поддержки Действие", осуществляемому Программой развития ООН в Украине при поддержке Швеции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей от мобилизации во время военного положения. Под него попадают священники, являющиеся официально зарегистрированными руководителями религиозных организаций и работающие в религиозных организациях на условиях трудового договора.

Ранее сообщалось, что в Украине планируется расширить инициативу "Контракт 18-24", которая предусматривает возможность добровольной службы в украинской армии для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. К программе присоединятся еще 9 бригад Вооруженных сил и 2 бригады Национальной гвардии Украины.

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