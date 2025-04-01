С 1 апреля все бронирования от мобилизации, оформленные по старым правилам, утратят силу: в Минэкономики дали объяснение
С 1 апреля 2025 года все бронирования от мобилизации, оформленные по старым правилам, будут аннулированы. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.
Об этом сообщили в Минэкономики. Заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов отметил, что большинство ответственных компаний уже обновили свой статус критичности и перебронировали работников до 1 апреля.
"С начала года большинство добросовестных компаний уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после первого апреля", – отметил он.
Для тех компаний, которые еще не обновили статус критичности, необходимо:
- Обновить статус критичности компании согласно новой процедуре (подробную инструкцию можно найти на официальном портале).
- После получения подтверждения нового статуса критичности, повторно оформить бронирование работников.
- Если работник уже имеет активное бронирование, его следует аннулировать перед подачей нового заявления.
Все заявления о бронировании оформляются исключительно в электронном формате через портал "Дія". Бумажные документы или приказы больше не требуются. Эта услуга будет реализована Министерством экономики Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны Украины. Модернизация этой услуги стала возможной благодаря "Проекту поддержки Действие", осуществляемому Программой развития ООН в Украине при поддержке Швеции.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей от мобилизации во время военного положения. Под него попадают священники, являющиеся официально зарегистрированными руководителями религиозных организаций и работающие в религиозных организациях на условиях трудового договора.
Ранее сообщалось, что в Украине планируется расширить инициативу "Контракт 18-24", которая предусматривает возможность добровольной службы в украинской армии для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. К программе присоединятся еще 9 бригад Вооруженных сил и 2 бригады Национальной гвардии Украины.
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