В Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей: каким требованиям нужно отвечать

В Украине утвердили критерии бронирования священнослужителей от мобилизации во время военного положения. Под него попадают священники, официально зарегистрированные руководителями религиозных организаций и работающие в религиозных организациях на условиях трудового договора.

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Соответствующий приказ выдала Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины. В документе утверждены критерии определения религиозной организации как критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также установлен перечень должностей военнообязанных священнослужителей, подлежащих бронированию на период мобилизации и военное время.

Кто из священнослужителей подпадает под бронирование

Действие приказа распространяется на священнослужителей:

– являющихся руководителями религиозных организаций, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;

– работающих в религиозных организациях на условиях трудового договора в количестве, необходимом для обеспечения надлежащей деятельности религиозных организаций.

Также отмечается, что рассмотрение вопроса о бронировании военнообязанных священнослужителей происходит с учетом заполнения штатных должностей военных капелланов в ВСУ, Нацгвардии Украины, других военных формирований и Госпогранслужбы в соответствии с распределением квот конфессионального представительства военных капелланов.

В перечень должностей военнообязанных священнослужителей, подлежащих бронированию на период мобилизации и военное время входят:

– священнослужитель – руководитель религиозного центра, религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности;

– священнослужитель – заместитель руководителя религиозного центра, религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности, имеющей трудовое правоотношение в религиозной организации;

– священнослужитель – руководитель религиозного общества, монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности;

– священнослужитель – работник религиозного центра, управления, общества, монастыря, братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности, имеющей трудовые правоотношения в религиозной организации.

Какие религиозные организации считаются критически важными

Согласно установленным критериям, религиозная организация признается критически важной, если одновременно отвечает следующим критериям:

– в Едином госреестре содержатся сведения об идентификационном коде юридического лица;

– запись о государственной регистрации создания юридического лица внесена в Единый госреестр юрлиц не позднее 26 декабря 2024 года;

– религиозная организация не включена в список религиозных организаций в Украине, аффилированных с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена;

– религиозная организация не размещается на временно оккупированной территории Украины;

– устав (положение) религиозной организации не утратил силу в части, которой определяется полное официальное название религиозной организации;

– религиозная организация внесена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;

– религиозная организация представила отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации за предыдущий базовый отчетный (налоговый) период.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине вернули бронирование через портал государственных услуг Дія. Причиной остановки были технические работы на портале. Они касались только сервиса бронирования, другие услуги работали в обычном режиме.

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