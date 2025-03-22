Контракт 18-24 расширят: в какие бригады смогут вступить юноши
В Украине планируют расширить инициативу "Контракт 18-24", которая предусматривает возможность добровольной службы в украинской армии для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. К программе присоединятся еще 9 бригад Вооруженных сил и две бригады Национальной гвардии Украины.
Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса. По его словам, эти бригады станут частью инициативы "Контракт 18-24" уже в ближайшее время.
Он также написал, о каких именно подразделениях Сил обороны Украины идет речь:
- 3 отдельная штурмовая бригада;
- 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
- 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
- 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
- 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;
- 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского;
- 39 отдельная бригада береговой обороны;
- 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада;
- 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.
Подразделения НГУ:
- 12 бригада специального назначения "Азов";
- 13-ая бригада оперативного назначения "Хартия".
Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны в феврале 2025 года ввело инициативу "Контракт 18-24", предусматривающую службу в армии для украинцев от 18 до 24 лет в Силах обороны. Для них контракт продлится один год. В ведомстве обнародовали алгоритм, как начать службу.
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