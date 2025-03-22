Контракт 18-24 расширят: в какие бригады смогут вступить юноши

В Украине планируют расширить инициативу "Контракт 18-24", которая предусматривает возможность добровольной службы в украинской армии для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. К программе присоединятся еще 9 бригад Вооруженных сил и две бригады Национальной гвардии Украины.

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Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса. По его словам, эти бригады станут частью инициативы "Контракт 18-24" уже в ближайшее время.

Он также написал, о каких именно подразделениях Сил обороны Украины идет речь:

3 отдельная штурмовая бригада;

24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;

30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;

36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского;

39 отдельная бригада береговой обороны;

25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада;

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

Подразделения НГУ:

12 бригада специального назначения "Азов";

13-ая бригада оперативного назначения "Хартия".

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны в феврале 2025 года ввело инициативу "Контракт 18-24", предусматривающую службу в армии для украинцев от 18 до 24 лет в Силах обороны. Для них контракт продлится один год. В ведомстве обнародовали алгоритм, как начать службу.

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