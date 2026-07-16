Реформы против дисциплины: как в военных кругах отреагировали на возможную смену министра обороны

В украинских военных кругах разгорелась дискуссия о возможных кадровых изменениях в Министерстве обороны. Речь идет , в частности, о дальнейшей судьбе действующего министра обороны Михаила Федорова и вероятном назначении на эту должность Игоря Клименко.

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Военные, командиры и участники реформ по-разному оценивают ситуацию, отмечая как достижения нынешнего руководства, так и потенциальные риски. OBOZ.UA собрал все мнения.

Денис Прокопенко: о результатах Федорова и перспективах Клименко

Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко ("Редис") положительно оценил работу действующего министра обороны Михаила Федорова, отметив конкретные достижения за короткий срок.

"За довольно короткий срок Михаил Федоров на посту министра обороны сумел реализовать много важных шагов, которые укрепили обороноспособность нашего государства и ослабили военный потенциал врага. Я хочу поблагодарить его за проделанную работу и последовательную государственную позицию", – отметил он.

В то же время Прокопенко обратил внимание на опыт Игоря Клименко, который может возглавить оборонное ведомство. По его словам, тот активно занимался фронтовыми вопросами и реформами.

"Игорь Клименко, будучи министром внутренних дел, уделял много внимания фронтовым вопросам… активно работал над переходом армии на корпусную систему… имеет достаточно опыта, чтобы навести порядок в вопросах мобилизации и работы ТЦК – одном из критически важных для нашей армии на сегодняшний день", – подчеркнул командир.

Отдельно он подчеркнул важность дисциплины в армии.

"Советую всем критикам"советщины"… прочитать книгу Уильяма Макрейвена "Застелите постель"… Да, в "Азове" также существует дисциплина. 1-й корпус НГУ "Азов" продолжает выполнять поставленные боевые задачи, фронт не падет. Желаю господину министру успехов на новой должности", – резюмировал Прокопенко.

Павел Елизаров: резкая реакция и отставка

Полковник Павел Елизаров, возглавлявший подразделение ударных дронов Lasar’s Group в составе Национальной гвардии Украины, заявил об увольнении со службы на фоне возможных кадровых изменений.

"К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Михаила Федорова – это большое зло для обороноспособности страны", – отметил он.

Роман Синицын: о приостановке реформ и "закрытом окне возможностей"

Военнослужащий и участник реформ в Министерстве обороны Роман Синицын подробно описал процесс изменений в сфере закупок и контроля качества, над которыми работала команда ведомства.

"Я присоединился к команде "реформы закупок" только потому, что понял: это действительно окно возможностей для перемен… эти люди здесь не ради денег, а ради ценностей", – отметил он.

По его словам, команда работала над трансформацией системы контроля качества в гражданское агентство с современными подходами, привлечением специалистов и международной поддержкой.

"Мы занимались нормативной базой, аудитом, бюджетированием, поиском кадров… сотрудничеством с международными организациями… инициировали контроль качества беспилотников", – сообщил военный.

В то же время он заявил о фактическом сворачивании этих изменений.

"Я убежден, что окно возможностей для коренных реформ в Министерстве обороны сегодня было сознательно закрыто", – отметил он в контексте увольнения Федорова.

Константин Немичев: о необходимости сохранения эффективных кадров

Заместитель командира полка беспилотных систем "Kraken" Константин Немичев также высказался по поводу кадровых перестановок в правительстве.

"Одним из немногих действительно удачных кадровых назначений стал Михаил Федоров… его работа не была безупречной, однако достигнутые результаты трудно оспорить", – подчеркнул он.

По его мнению, во время войны важно не терять эффективных управленцев.

"Нужно укреплять каждое звено государства, а не терять тех, кто уже доказал свою эффективность", – кратко подытожил Немичев с явным намеком.

Игорь Оболенский: об опыте Клименко и вызовах для министра

Командир корпуса "Хартия" Игорь Оболенский ("Корнет") обратил внимание на сложность работы министра обороны в условиях войны и поддержал возможное назначение Игоря Клименко.

"Основная задача любого министра – использовать ресурсы для достижения результатов… Для министра обороны это и обеспечение войск, и реформирование, и развитие оборонной промышленности", – отметил он.

Он сравнил эту роль с управлением автомобилем во время гонки: "Это как управлять машиной на ходу, меняя колеса и придумывая новые запчасти".

Оболенский также подчеркнул опыт Клименко.

"Опыт Игоря Владимировича точно поможет ему… Есть люди, достойные этих должностей. И он достоин своего нового вызова", – убежден командир.

Напомним, утром 16 июля жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. В частности, в Киеве сотни людей собрались на протесты с картонными плакатами.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить.

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