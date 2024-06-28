Распространена во всех регионах: седьмая по популярности в Украине фамилия, которая знакома каждому

Украинские фамилии имеют давнюю историю. Традиционно родовые имена возникали от прозвищ, которые формировались в зависимости от происхождения (Чех, Волох), черт характера (Сладкий, Кислый), особенностей внешности (Руденко, Горбонис) или ремесла.

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Отдельную большую категорию составляют "профессиональные" фамилии – Ткач, Маляр, Мельник. OBOZ.UA рассказывает о распространенной фамилии Кравченко, седьмой по популярности.

Кравченко – фамилия, распространенная во всех регионах. Согласно статистике, она насчитывает более 75 тысяч носителей, удельный вес которых проживает в Киеве, Харьковской, Донецкой, Херсонской и Днепропетровской областях. А меньше всего носителей – в западных регионах Украины.

От этой фамилии образовалось много производных:

Кравчук;

Кравчик;

Кравчишин;

Кравченя;

Кравчина;

Кравчинский и т.д.

Фамилию Кравченко можно разложить на два основных компонента: основа "Крав" и суффикс "-енко".

Крваець – это мастер по пошиву и ремонту одежды. Суффикс "-енко" употребляется во многих украинских фамилиях. Он происходит из старославянского и староукраинского языка. Когда-то таким образом обозначали чьего-то сына или потомка. Суффикс добавляли к любому основанию, которое могло обозначать собственное имя, ремесло, место жительства, имя отца и т.д.: Василенко – сын Василия, Ткаченко – сын ткача.

При дословном разборе Кравченко буквально означает "син кравця" или "нащадок кравця".

Также OBOZ.UA рассказывал, что некоторые фамилии свидетельствуют о том, что среди предков были люди, связанные с лесным промыслом. Эта группа фамилий связана своим возникновением со службой по охране лесов (конечно, барских). Подробнее об истории происхождения этой категории родовых имен – читайте в материале.

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