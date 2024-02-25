Какие фамилии указывают на связь с литовским дворянством: в Украине их мало

Украинские земли находились в составе Великого княжества Литовского более 400 лет. Такой долгий период не мог не оставить огромный след в быту и языке нашего народа, в частности, в фамилиях.

Этот вопрос подробно исследовали языковеды, предметом изучения которых являются антропонимы, то есть названия людей. И некоторыми выводами может поделиться OBOZ.UA.

Фамилии с суффиксом -йло

Наиболее характерную группу фамилий, которые, скорее всего, имеют литовское происхождение, составляют родовые имена, имеющие суффикс -йло. Исследователи считают, что их могут носить как потомки литовской шляхты, так и украинцы, которые перенимали их традицию. А у шляхтичей ВКЛ было принято давать друг другу фамилии, которые заканчивались на -ala, -aila, -ela, -ila, -yla. Они со временем украинизировались и собрались в группу слов, с суффиксами -айло, -эйло, -ийло, -ийло, -ойло, -уйло, -яйло.

Вот какие можно здесь привести примеры

Жмайло,

Мазайло,

Нечитайло,

Тягайло,

Герейло,

Дзюбейло,

Регейло,

Сухомейло,

Тергейло,

Шумейло,

Кийло,

Самийло,

Манойло,

Буйло,

Могуйло,

Пуйло,

Гоняйло,

Дейло,

Погуляйло.

Конечно, это далеко не исчерпывающий список таких фамилий. Так же, как и не единственная форма воздействия. Например, от литовских добрачных фамилий на -aitė, подвергшихся полонизации появились украинские фамилии с суффиксом -ойть/-айть/-ейть: Андрушойть, Равойть, Юркойть, Михнайть, Симанайть, Юролайть.

Шляхетские фамилии

Конечно, не обошлось без влияния традиции ВКЛ в формировании шляхетских фамилий, которые до сих пор бытуют в Украине. К ним можно отнести, например, следующие:

Острожский,

Сапига/Сапега,

Сангушко,

Вишневецкий,

Нимерович,

Заславский,

Косаковский,

Любомирский.

Корецкий.

И этот перечень можно продолжать. Источником здесь могут быть списки шляхты, которые формировались в период Великого княжества Литовского, и многочисленные документы о приобретении и передаче различных типов собственности и другие официальные бумаги.

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