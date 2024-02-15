Ваши родственники были 'людьми леса', если ваша фамилия звучит так: проверьте список

По фамилии можно отследить историю своего рода. Традиционно родовые имена возникали от прозвищ, сформировавшихся на основе черт характера, особенностей внешности, ремесла, профессии или происхождения.

Отдельную категорию составляют так называемые "лесные" фамилии, которые издавна давали рыбакам и охотникам. Исследователь Юрий Редько в своем труде "Современные украинские фамилии" рассказал, какие фамилии свидетельствуют о том, что среди предков были люди, связанные с лесным промыслом.

Эта группа фамилий связана со службой по охране лесов (конечно, "панских").

Так возникли фамилии:

Гайовий;

Лісний;

Лісовий;

Лісник.

От названий "лесной", "лесник" образовались производные: Лісняк, Лісняченко, Лісничий, Лісовський.

Охота и рыболовство издавна имели большое значение на территории Украины. Однако исследователь отметил, что фамилий, указывающих на связь с этими отраслями, сохранилось немного.

Можно выделить, в частности:

Стрілець і похідні: Стрільчук, Стрільців, Стріленко, Стрільченко, Стрілецький.

Охотник

Пташник;

Бобровник;

Лисобей,

Сцібівовк,

Щебивовк,

Убийвовк.

Последние возникли, очевидно, как насмешливые прозвища людей, охотившихся на лис и волков.

А Сцибивовк и Щебивовк – фамилии, имеющие польские корни. Они возникли из соединения слова "волк" и польских глаголов по значению "преследовать", "гонить" и "истреблять".

"Рыбацкие" фамилии в Украине также очень распространены, хотя и довольно однообразны: Рыбак, Рыбалка, Рыбалко, от которых образовались производные: Рыбачок, Рыбачук, Рыбалченко, Рыбаченко, Рыбка, Рыбарук, Рыбарчук и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие фамилии в Украине связаны с явлениями погоды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.