Приложение "Резерв+" временно не будет работать: в Минобороны сделали предупреждение
В пятницу, 20 февраля мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов Резерв+ временно не будет работать. Это связано с тем, что в реестре "Оберег" будут проходить плановые технические работы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Там отметили, что с 00:00 до 03:00 временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID.
"Работы завершатся в 03:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме", — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны в очередной раз напомнили, чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, нужно заранее загрузить его PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нужно нажать "плюс" и выбрать пункт "Загрузить PDF".
Напомним, ранее Министерство обороны Украины начало бета-тестирование обновленной функции отсрочки в Резерв+. Вскоре многодетные родители смогут оформить ее онлайн независимо от семейного положения, и дополнительно уточнили, что для участия в тестировании нужно заполнить специальную форму.
Условиями участия выступают:
- Участие могут принять те, кто имеет трех или более детей до 18 лет – учитываются все дети независимо от семейного положения.
- Также кандидат не должен быть должником по уплате алиментов, или же сумма долга не должна превышать платежи за три месяца.
- Данные отца – фамилия, имя, отчество, дата рождения и налоговый номер – должны быть корректно внесены в государственные реестры.
Также OBOZ.UA сообщал, во время военного положения в Украине граждане, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву на военную службу. Однако право на отсрочку напрямую зависит от выполнения финансовых обязательств по уплате алиментов.
