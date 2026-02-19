Приложение 'Резерв+' временно не будет работать: в Минобороны сделали предупреждение

В пятницу, 20 февраля мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов Резерв+ временно не будет работать. Это связано с тем, что в реестре "Оберег" будут проходить плановые технические работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Там отметили, что с 00:00 до 03:00 временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID.

"Работы завершатся в 03:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме", — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны в очередной раз напомнили, чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, нужно заранее загрузить его PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нужно нажать "плюс" и выбрать пункт "Загрузить PDF".

Напомним, ранее Министерство обороны Украины начало бета-тестирование обновленной функции отсрочки в Резерв+. Вскоре многодетные родители смогут оформить ее онлайн независимо от семейного положения, и дополнительно уточнили, что для участия в тестировании нужно заполнить специальную форму.

Условиями участия выступают:

Участие могут принять те, кто имеет трех или более детей до 18 лет – учитываются все дети независимо от семейного положения.

до 18 лет – учитываются все дети независимо от семейного положения. Также кандидат не должен быть должником по уплате алиментов, или же сумма долга не должна превышать платежи за три месяца.

по уплате алиментов, или же сумма долга не должна превышать платежи за три месяца. Данные отца – фамилия, имя, отчество, дата рождения и налоговый номер – должны быть корректно внесены в государственные реестры.

Также OBOZ.UA сообщал, во время военного положения в Украине граждане, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву на военную службу. Однако право на отсрочку напрямую зависит от выполнения финансовых обязательств по уплате алиментов.

