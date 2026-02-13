Минобороны тестирует обновленную отсрочку в Резерв+: кто ее сможет оформить
Министерство обороны Украины начало бета-тестирование обновленной функции отсрочки в приложении Резерв+. Вскоре многодетные родители смогут оформить ее онлайн независимо от семейного положения.
Информацию обнародовали на официальном сайте Минобороны. В ведомстве уточнили, что для участия в тестировании нужно заполнить специальную форму.
"Минобороны Украины начинает бета-тестирование функции", – говорится в сообщении.
Новые правила проверки
Ранее многодетные родители могли оформить отсрочку через приложение только при условии, что трое или более детей рождены в одном браке. Теперь при проверке будут учитывать всех детей до 18 лет – независимо от того, рождены они в действующем браке или нет.
Отдельно система автоматически будет проверять наличие задолженности по уплате алиментов в Едином реестре должников. Если долг превышает сумму платежей за три месяца, отсрочку не предоставят. В таком случае сначала нужно обновить данные в реестрах и погасить задолженность.
Условия участия
К бета-тестированию приглашают многодетных родителей, которые еще не имеют оформленной отсрочки.
- Участие могут принять те, кто имеет трех или более детей до 18 лет – учитываются все дети независимо от семейного положения.
- Также кандидат не должен быть должником по уплате алиментов, или же сумма долга не должна превышать платежи за три месяца.
- Данные отца – фамилия, имя, отчество, дата рождения и налоговый номер – должны быть корректно внесены в государственные реестры.
- Дети должны быть рождены в Украине.
На первом этапе услуга будет доступна только пользователям из списка бета-тестировщиков. После завершения тестирования функцию откроют для всех многодетных родителей в приложении Резерв+.
Как работает сервис
Отсрочка оформляется без справок и бумажных заявлений – система самостоятельно проверяет данные через взаимодействие с государственными реестрами. Пользователь подает запрос в приложении, после чего система проверяет основания.
Если информация подтверждается, сведения об отсрочке появляются в электронном военно-учетном документе. Обычно процесс длится от нескольких минут до нескольких часов.
Напомним, военнообязанные украинцы все чаще узнают о своем розыске уже постфактум – через приложение Резерв+. Причинами могут быть как игнорирование повестки, так и некорректные данные в реестрах.
Также OBOZ.UA сообщал, во время военного положения в Украине граждане, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву на военную службу. Однако право на отсрочку напрямую зависит от выполнения финансовых обязательств по уплате алиментов.
