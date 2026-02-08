У украинцев могут забрать бронь от мобилизации из-за долгов: что известно

Во время военного положения в Украине граждане, содержащие трех и более детей в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву на военную службу. Однако право на отсрочку напрямую зависит от выполнения финансовых обязательств по уплате алиментов.

Согласно действующему законодательству, в частности Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", само наличие трех и более несовершеннолетних детей не является безусловным основанием для освобождения от призыва. Определяющим фактором является фактическое содержание детей, что подтверждается отсутствием задолженности по уплате алиментов.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку сохраняется только при условии надлежащей финансовой дисциплины. Если сумма долга по уплате алиментов превышает размер платежей за три месяца, гражданин теряет такое право.

Если информация о задолженности будет внесена в Единый реестр должников, основания для отсрочки автоматически отменяются. При таких условиях человека могут мобилизовать на общих основаниях. Возобновление права на отсрочку возможно только после полного погашения алиментной задолженности.

Кто может потерять отсрочку в феврале

В феврале 2026 года отдельные категории мужчин могут остаться без права на отсрочку от мобилизации из-за завершения срока действия документов или потери законных оснований.

Риск потери отсрочки возможен в случае проблем с бронированием на работе. Если предприятие не имеет статуса критически важного или выплачивает зарплату ниже установленного минимума. Также право на отсрочку теряется после завершения обучения: студента могут мобилизовать сразу после окончания учебного заведения.

Основанием для аннулирования отсрочки могут стать и изменения семейных обстоятельств, в частности достижения детьми 18 лет у многодетных родителей. Аналогично такое право отменяется в случае прекращения оснований для ухода за родственниками, о чем военнообязанные должны сообщить ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине назвали категории граждан, которых не могут мобилизовать в феврале 2026 года. Закон о мобилизационной подготовке предусматривает ряд социальных, возрастных и медицинских оснований для отсрочки или полного освобождения от службы.

Также напомним, продолжают действовать правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу для лиц, осуществляющих постоянный уход за близкими родственниками. Одной из ситуаций является вопрос о сохранении права на отсрочку, если сам родственник официально трудоустроен или даже проходит службу в ВСУ.

