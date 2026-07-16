Погода в Украине будет переменчивой: синоптик сообщил, в каких регионах в четверг пройдут дожди

Погода в Украине в ближайшее время будет оставаться нестабильной и неоднородной. В четверг, 16 июля, в большинстве областей ожидается сухая погода, а температура воздуха останется комфортной.

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Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит. По его словам, в большинстве регионов существенных осадков не ожидается. В то же время в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Синоптик отметил, что, несмотря на северо-западный ветер, который будет приносить более прохладный воздух, температура останется комфортной. Ночью столбики термометров будут показывать от +15 до +20 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра , 16 июля в Украине будет преобладать переменная облачность. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с.

В Укргидрометцентре подтвердили, что кратковременные дожди и грозы прогнозируются только в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке Украины . На остальной территории страны осадков не ожидается.

Напомним, во второй половине июля в Украине прогнозируется возвращение сильной жары. Ее пик придется на период с 17 по 20 июля, когда в южных областях и на Донбассе местами столбики термометров могут подняться до +36 °С.

Также OBOZ.UA сообщал, что, согласно данным ученых, над Атлантикой сейчас формируется еще одна "интенсивная волна жары". Соответственно, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Европу ждут "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур.

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