До +36: когда в Украину вернётся аномальная жара

Во второй половине июля в Украине прогнозируется возвращение сильной жары. Её пик придётся на период с 17 по 20 июля, когда в южных областях и на Донбассе местами столбики термометров могут подняться до +36 °С.

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Об этом в комментарии СМИ рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, июль будет отличаться нестабильной погодой: периоды дождей и гроз будут сменяться жарой.

По прогнозу синоптика, с 10 по 15 июля в большинстве областей Украины пройдут дожди, местами сильные ливни. Также возможны грозы, шквалы и порывистый ветер. Меньше осадков ожидается в Крыму, на юге Одесской области и в Закарпатье.

В период с 10 по 13 июля температура воздуха ночью составит от +8 до +16 градусов, днем — от +15 до +23 градусов. В юго-восточной части страны днем воздух будет прогреваться до +24…+29 градусов.

Начиная с 14 июля температура начнет повышаться. Ночью термометры покажут от +13 до +19 градусов, а днём — от +25 до +30. Самые высокие температуры, по словам Игоря Кибальчича, ожидаются ближе к концу второй декады июля.

С 17 по 20 июля в Украине прогнозируется сильная жара. В большинстве регионов дневная температура составит от +28 до +33 градусов. На юге страны и на Донбассе местами воздух прогреется до +34…+36 градусов. В ночное время температура будет колебаться в пределах от +15 до +22 градусов.

На фоне жаркой погоды 19 и 20 июля в западных, северо-западных и юго-западных областях ожидаются грозовые ливни, местами со шквалами и градом. В то же время на остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется, а ветер будет умеренным.

Метеоролог также предупредил, что из-за жаркой погоды в юго-восточных областях повысится уровень пожарной опасности в лесах.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно данным ученых, над Атлантикой сейчас формируется еще одна "интенсивная волна жары". Соответственно, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Европу ждут "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур.

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