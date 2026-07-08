На Европу надвигаются "смертоносные недели": в ВОЗ предупредили о новой волне жары

Согласно данным ученых, над Атлантикой сейчас формируется еще одна "интенсивная волна жары". Соответственно, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Европу ждут "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур.

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И первыми под влияние новой волны попадут Португалия и юг Испании, где уже в ближайшие дни температура воздуха поднимется до 43 градусов по Цельсию. Новая волна не остановится на Испании, поэтому в ВОЗ призывают страны лучше подготовиться к "интенсивной жаре".

Что говорят в ВОЗ

В частности, региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге провел экстренный телефонный разговор с представителями 41 страны Европы, специалистами Европейской комиссии и представителями общественности, чтобы на фоне "уроков недавней волны жары призвать континент к подготовке к следующей волне".

Чиновник ВОЗ утверждает, что ознакомился с планами действий на случай аномальной жары, которые "есть более чем у 20 стран" континента. Мало того, что такие планы на данный момент существуют лишь у менее чем половины государств Европы. Эти документы "недостаточны для защиты всех слоев населения и общин", считает Ганс Клюге. Это уже продемонстрировала предыдущая волна жары.

Например, довольно много людей даже не осознавали личную опасность, когда в странах начали действовать эти планы.

Отдельно Ганс Клюге обратил внимание на "процедурные задержки в официальном объявлении жары", что, в свою очередь,"замедляет защитные меры в сфере здравоохранения". По информации представителя ВОЗ, даже сейчас "жители учреждений длительного ухода, бездомные и социально изолированные пожилые люди не получают постоянной помощи".

"Сейчас работа ведётся по двум направлениям: исправление до следующей волны жары того, что не удалось сделать в последние недели, и создание систем здравоохранения, которые не просто реагируют на последствия чрезвычайной жары, но и готовы к ней", – сказал Ганс Клюге.

Что предшествовало

Эксперты заявили, что волна жары, продолжавшаяся с 20 по 28 июня, стала самой сильной за всю историю наблюдений в Европе – местами температура достигала 40 градусов. Во Франции, Нидерландах и Бельгии было зафиксировано 3700 дополнительных смертей, при этом власти предупреждают, что эти цифры являются предварительными и могут вырасти.

Как сообщал OBOZ.UA, первая волна жары, охватившая значительную часть Европы, унесла жизни тысяч людей. Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировали более 1000 смертей, а во Франции медики сообщают о около тысячи дополнительных летальных случаев.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что число жертв первой волны будет и дальше расти.

По словам метеорологов, нынешнюю волну жары вызвал так называемый "тепловой купол" – мощная зона высокого атмосферного давления, удерживающая горячий воздух над Западной и Центральной Европой.

Ситуацию усугубили горячие воздушные массы из Сахары, принесённые так называемым Африканским антициклоном. Из-за отсутствия облаков и постоянного прогрева поверхности температура с каждым днём продолжала расти.

OBOZ.UA писал: когда в Европе продолжалась аномальная жара, в ряде стран каждый день фиксировали рекордные показатели температуры воздуха.

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