Снова выше +34: где в Украине ожидается жара, а каким регионам грозят град и шквалы. Прогноз синоптика

На экваторе лета погода в Украине будет теплой, но не жаркой. В большинстве регионов столбик термометра не превысит отметку +30 градусов. В отдельные дни возможны кратковременные дожди, в некоторых регионах даже с градом и шквалами. На выходных в атмосфере Украины произойдет "противостояние" воздушных масс, но существенно погодную обстановку в стране это не изменит.

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На следующей неделе жара на уровне +34 градусов предварительно ожидается только на востоке и юге страны. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Изменится ли погода в Украине существенно в течение ближайшей недели? В Гидрометцентре ожидают нестабильную, неоднородную погоду, которая будет отличаться от региона к региону. В частности, в четверг благодаря области повышенного атмосферного давления будет преобладать спокойная погода без осадков. "Лишь в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днем местами возможен кратковременный дождь и гроза", – уточнил синоптик. "Несмотря на северо-западный ветер, который должен принести более прохладную воздушную массу, температура будет оставаться на достаточно комфортном уровне: ночью в пределах +15… +20 градусов, днём +25… +30 градусов", – сообщил он.

В пятницу также будет преобладать погода без осадков. Лишь на юге страны днем местами может пройти кратковременный дождь с грозой. В то же время по территории Украины будет распространяться область повышенного атмосферного давления, из-за чего такая погода будет в большинстве областей. Ночью температура воздуха составит +15… +20 градусов, на северо-востоке страны будет несколько прохладнее – +11… +16 градусов, а днем почти на всей территории Украины будет +23… +28 градусов. Лишь в Закарпатье столбик термометра поднимется до +32 градусов.

В субботу "возникнет противостояние барических образований: в частности, с северо-востока будет преобладать область повышенного атмосферного давления, тогда как на западные области будет надвигаться атмосферный фронт, который принесет с собой осадки различной интенсивности", – рассказал Иван Семилит. В связи с этим в большинстве областей сохранится погода без осадков, за исключением западных областей, где днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. При этом температура несколько снизится. По всей территории Украины днем будет +25…+30 градусов, ночью +13…+18 градусов.

В воскресенье и понедельник "атмосферный фронт, находившийся в западных областях, будет постепенно двигаться в восточном направлении". Поэтому в эти дни в западных и большинстве северных областей пройдут кратковременные дожди с грозами, а на остальной территории будет погода без осадков. Температура в ночные часы составит +13… +20 градусов, днем +23… +30 градусов. На юге, востоке и в центре местами возможно повышение температуры до +32… +34 градусов. При этом речь идет о "локальных повышениях, то есть не повсеместно", – уточнил синоптик.

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

Иван Семилит также озвучил предварительный, консультативный прогноз, согласно которому во вторник, 21 июля, в большинстве областей, а в среду и четверг, 22–23 июля, на западе, севере и северо-востоке страны пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории в пятницу и субботу, 24–25 июля, в Украине ожидается преимущественно погода без осадков. Температура в ночные часы будет в пределах +13… +20 градусов, днем +21… +28 градусов, в южных и восточных областях несколько выше, +27… +34 градуса.

Таким образом, фактически погода в Украине не претерпит существенных изменений не только на текущей, но и на следующей неделе, хотя возможны некоторые незначительные колебания.

Прогноз погоды в Украине на каждый день по всем регионам

Украинский гидрометцентр обнародовал карты погоды на период до 20 июля. Они показывают преобладание типичной летней погоды в стране, с дневными температурами до +31 градуса и дождями в отдельных регионах.

Так, в пятницу, 17 июля, в Украине будет преобладать солнечная погода. Кратковременные дожди возможны в отдельных областях запада, центра и юга. Самые высокие температуры в этот день на уровне +27…+31 градус ожидаются на западе и севере. Прохладнее всего будет в Сумской области – здесь воздух прогреется до +20 градусов. В то же время в ночные часы воздух останется теплым – на большей части территории страны в пределах +18… +20 градусов, в Одесской и Николаевской областях ночи могут быть "тропическими", до +25 градусов.

В субботу, 18 июля, ожидаются небольшие изменения погоды по сравнению с предыдущим днем, в частности, из-за осадков, которые пройдут на западе страны и в Крыму. Однако на западе, юге и в Хмельницкой области будут отмечаться самые высокие дневные температуры – в пределах +27…+29 градусов. На остальной территории будет преобладать солнечная погода и умеренные температуры на уровне +22…+24 градусов.

В воскресенье, 19 июля, на западе и в центре страны ожидаются небольшие дожди. Однако температура воздуха останется комфортной. Существенное потепление, до +28 градусов, ожидается на севере страны. Аналогичные показатели, в пределах +27…+29 градусов, будут в центральных и южных областях. Зато на западе и востоке будет несколько прохладнее, до +23…+25 градусов.

В понедельник, 20 июля, на большей части территории Украины ожидается солнечная погода. Лишь вдоль Днепра на юге материковой части страны возможны небольшие дожди. В отличие от предыдущего дня, в понедельник самые высокие температуры будут фиксироваться на востоке страны – здесь днем воздух будет прогреваться до +30 градусов. На остальной территории будут преобладать более умеренные +22… +26 градусов.