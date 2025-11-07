Поблагодарили за поддержку: пограничники показали знаковый подарок, который вручили Джоли во время визита в Украину. Фото

Украинские пограничники выразили слова благодарности американской актрисе Анджелине Джоли, которая на днях посетила прифронтовой Херсон. Также голливудская звезда получила подарки с национальной украинской символикой и коин Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там также обнародовали соответствующие фото со знаменитостью, которая является послом доброй воли по делам беженцев в ООН.

Что известно

Работники ГПСУ поблагодарили Анджелину Джоли за активную гуманитарную деятельность и поддержку Украины. В частности, актриса продолжает привлекать внимание международного сообщества к проблемам вынужденно перемещенных лиц и людей, пострадавших от войны.

"В знак благодарности пограничники 7 пограничного Карпатского отряда подарили Анджелине Джоли набор национальной символики Украины и коин Государственной пограничной службы Украины", – указано в сообщении.

Что предшествовало

Американская звезда Анджелина Джоли на днях приехала с тайным визитом в Украину и отправилась в Херсон, где посетила родильный и детский госпитали и встретилась с украинскими малышами, медицинским персоналом, волонтерами и семьями, которые ежедневно живут под угрозой вражеских обстрелов.

По данным Politico, во время путешествия знаменитости произошел инцидент: сотрудники ТЦК задержали одного из ее охранников. Официальные украинские источники не подтвердили, однако и не опровергли информацию.

Сейчас мужчина, который сопровождал звезду, находится в одном из военкоматов Николаевской области и проходит ВВК. Туда поехала его девушка Юлия Лотицкая. По информации источников в Сухопутных войсках ВСУ, у задержанного Дмитрия Пищикова не обнаружили военно-учетных документов. Мужчину доставили в 1-й отдел Вознесенского районного ТЦК и СП в городе Южноукраинск для проверки его статуса как военнообязанного.

Как сообщал OBOZ.UA, после обнародования информации в СМИ о задержании одного из охранников Джоли украинские соцсети взорвались волной мемов. OBOZ.UA собрал самые оригинальные реакции на инцидент.

