'Встретимся в ТЦК': сеть взорвалась мемами из-за инцидента во время визита Джоли в Украину

5 ноября американская актриса Анджелина Джоли в рамках благотворительной инициативы посетила прифронтовой Херсон. Во время визита, произошел инцидент – одного из водителей кортежа, якобы, задержали представители ТЦК из-за проблем с военно-учетными документами а сама звезда поехала его "вызволять".

Видео дня

После обнародования этой информации в СМИ украинские соцсети взорвались волной мемов. OBOZ.UA собрал самые смешные реакции на инцидент.

Украинцы иронизировали над ситуацией, вспоминая одну из культовых ролей актрисы – Лару Крофт. Один из пользователей пошутил об анонсированной ранее акции от "Укрзализныци".

"Анджелина Джоли первой воспользовалась правом на бесплатный проезд 3000 км "Укрзализныцей"", – написал Владимир Попов.

Другой украинец предположил, что американская кинозвезда и сама присоединилась к войску.

Вспомнили и о давнем визите Анджелины во Львов, предположив, что юноша, который в 2022 году не заметил актрису, вырос и стал ее охранником.

Не обделили вниманием и экс-супруга звезды Брэда Питта.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Анджелина Джоли пешком пересекла границу с Украиной и отправилась в Херсон. Американская актриса посетила родильный и детский госпитали и развлекла украинских малышей. Целью визита было "увидеть людей, которые пережили войну и пообщаться с ними, а не сделать публичный визит для камер".

По данным Politico, во время путешествия произошел инцидент с задержанием одного из охранников работниками ТЦК. Официальные украинские источники не подтвердили, однако и не опровергли информацию. В Сухопутных войсках отметили, что СМИ могли исказить подробности ситуации.

Несколько местных СМИ сообщили, что ночью на николаевском блокпосте одного из охранников из-за проблем с его учетными документами задержали работники ТЦК.

Напомним, это не первый визит актрисы в Украину. В 2022 году Джоли посетила Львов, где помогала переселенцам из других регионов Украины, раненым детям, пострадавшим от ракетного удара оккупантов по краматорскому вокзалу и тому подобное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!