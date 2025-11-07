До сих пор находится в ТЦК: появились новые данные о судьбе мужчины из кортежа Джоли, которого задержали на Николаевщине

Охранник кортежа американской актрисы Анджелины Джоли, который сопровождал звезду во время ее поездки в Херсон и был задержан представителями ТЦК, сейчас находится в одном из военкоматов и проходит ВВК. Дмитрия Пищикова остановили на Николаевщине, сейчас туда поехала его девушка Юлия Лотицкая.

Об этом сообщает "Суспильне". В Николаевском областном ТЦК и СП ситуацию пока не комментируют.

"Он мне вчера ближе к вечеру позвонил. Я перед этим несколько раз ему писала сообщения, он не отвечал. Потом я решила позвонить, у него был выключен телефон. И он через некоторое время позвонил, сказал мне информацию, что он в Николаевской области, в Вознесенске, ТЦК", – рассказала ранее Юлия.

Оснований для задержания мужчины не было

В комментарии Общественному тренер Дмитрия Пищикова по самбо Вячеслав сообщил, что мужчина находится в ТЦК в течение трех дней, но, по его словам, Дмитрий прошел военно-врачебную комиссию и задерживать его не было никаких оснований. Дмитрий является волонтером, он также делал массажи военным.

"Он в летке учился... он ее закончил. И у него по факту была военная кафедра, он офицер запаса. В армии он не служил. У него со здоровьем (проблемы. – Ред.), со спиной. Он в 2025-м году прошел ВВК, то есть ему статус на ВВК дали – частично годен, должен служить только в ТЦК или еще там в других каких-то службах", – отметил Вячеслав.

Позже стало известно, что 6 ноября Юлия все же встретилась с Дмитрием Пищиковым.

Как сообщили источники в Сухопутных войсках ВСУ, у Пищикова не обнаружили военно-учетных документов. Мужчину доставили в 1-й отдел Вознесенского районного ТЦК и СП в городе Южноукраинск для проверки его статуса как военнообязанного.

В военном ведомстве отметили, что во время проверки с Дмитрием находилась вся группа, которую он сопровождал. После выяснения всех обстоятельств Джоли продолжила свой запланированный маршрут. При этом ни она, ни ее представители не вмешивались в работу сотрудников ТЦК и СП.

Что предшествовало

Анджелина Джоли приехала с тайным визитом в Украину и отправилась в Херсон. Американская актриса посетила родильный и детский госпитали и развлекла украинских малышей. Целью визита было "увидеть людей, которые пережили войну, и пообщаться с ними, а не сделать публичный визит для камер".

По данным Politico, во время путешествия произошел инцидент с задержанием одного из охранников работниками ТЦК. Официальные украинские источники не подтвердили, однако и не опровергли информацию.

Несколько местных СМИ сообщили, что ночью на николаевском блокпосту одного из охранников из-за проблем с его учетными документами задержали работники ТЦК.

Напомним, после обнародования информации в СМИ о задержании одного из охранников Джоли украинские соцсети взорвались волной мемов .OBOZ.UA собрал самые смешные реакции на инцидент.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2022 года Джоли посетила Львов. Звезда является послом доброй воли по делам беженцев в ООН и, вероятно, приезжала поддержать украинцев в войне против России.

