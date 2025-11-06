Анджелина Джоли посетила Украину тайно и пересекла границу пешком – Politico

Американская актриса Анджелина Джоли для визита в Херсон пересекла украинскую границу пешком и даже не предупреждала власти о визите. То есть, сначала тайный визит голливудской звезды в Украину оказался для власти неожиданностью.

Об этом пишет Politico. Причем издание ссылается на неназванного украинского топ-чиновника.

Проблемы с ТЦК

Вопрос возник потому, что когда актриса направлялась в Херсон, в соседнем Николаеве якобы произошел инцидент с представителями ТЦК, которые задержали водителя Джоли. Никаких официальных сообщений по этому поводу не было, однако Politico утверждает, что источник издания подтвердил и факт инцидента.

"Украинские власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло", – отмечает издание и добавляет, что в Сухопутных войсках ВСУ не подтвердили и не опровергли информацию о ТЦК, но "обвинили медиа в искажении деталей".

Кортеж звезды якобы останавливали на николаевском блокпосту ночью сотрудники ТЦК; был задержан один из водителей кортежа из-за проблем с его учетными документами. Несколько местных изданий Николаева утверждает, что в Южноукраинском ТЦК подтвердили инцидент.

Другие издания, а с ними и довольно известный "Николаевский Ванек" сомневаются, что такое могло произойти.

Джоли в Херсоне

Анджелина Джоли приехала к херсонцам "не для камер, а чтобы увидеть людей, которые пережили войну", утверждают власти города. Актриса посетила родильный и детский госпитали. Ее визит стал частью гуманитарной программы помощи гражданским, пострадавшим от полномасштабного вторжения россиян.

Так или иначе, однако не похоже, что для власти, как для местной, так и центральной, визит Джоли был тайной. Так, в Херсоне о прибытии звезды одним из первых сообщил местный политик, бывший депутат горсовета Виталий Богданов.

А в пабликах, которые контролируют оккупанты, о визите Джоли вообще сообщали заранее.

Также херсонцы заметили, что 5 ноября захватчики били по Херсону гораздо меньше, чем обычно.

О ком речь

Анджелина Джоли Войт 1975 года рождения – не только американская актриса и фотомодель и режиссер. Она еще амбассадор доброй воли ЮНИСЕФ.

О ее кинодостижениях знают, пожалуй, все, а вот то, что в 2013 году Джоли за выдающиеся гуманитарные достижения получила награду имени Джина Гершолта, известно немногим.

Британская королева Елизавета II еще в 2014 году присвоила актрисе титул дамы за ее гуманитарную деятельность, вручив ей Большой крест ордена святых Михаила и Георгия. Также Джоли стала лауреатом премии WSJ Innovator Awards 2015 за свою гуманитарную деятельность.

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Анджелина Джоли неоднократно поддерживала Украину. Так, в управлении комиссара ООН по делам беженцев она до сих пор занимается организацией помощи украинским беженцам.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году Джоли посетила Львов, где помогала переселенцам из других регионов Украины, раненым детям, пострадавшим от ракетного удара оккупантов по краматорскому вокзалу и тому подобное.

