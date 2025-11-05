Анджелину Джоли заметили вблизи фронта: какой город она тайно посетила. Фото

Американская актриса Анджелина Джоли приехала с тайным визитом в Украину. Звезда побывала очень близко к линии фронта, а именно в городе Херсон.

Визит артистки состоялся в рамках благотворительной программы помощи, сообщили в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Знаменитость уже успела посетить несколько медицинских учреждений.

На фотографиях, которые распространяются по сети, можно увидеть, что Анджелина Джоли встретилась с украинскими детьми. Актриса немного развлекла малышей и поиграла с ними игрушками.

На тактическом жилете селебрити виден патч с названием благотворительной организации Legacy of War Foundation. Она специализируется на поддержке гражданских лиц, пострадавших в результате вооруженных конфликтов.

Предыдущий визит звезды в Украину

Стоит отметить, что голливудская знаменитость впервые приезжает на территорию нашей Родины. Весной 2022 года Анджелина Джоли, которая является послом доброй воли по делам беженцев при ООН, посетила Львов. Сначала актрису заметили в одном из местных кафе, а позже она пообщалась с украинцами на центральном вокзале.

"Анджелина Джоли с гуманитарной миссией прибыла в Украину и посетила львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска", – сообщили в "Укрзалізниці".

Как отмечало издание "Бабель", ссылаясь на собственные источники, приезд звезды во Львов был ее собственной инициативой, а не мероприятием в рамках Организации Объединенных Наций. Переговоры о визите длились неделями, ведь важно было согласовать программу и вопросы безопасности артистки, учитывая большую войну.

"Цель поездки – общение с простыми людьми. Общаться с политиками и представителями власти Джоли не будет. Сколько именно продлится ее визит – не разглашается, однако известно, что она ограничится только Львовским регионом. Интервью актриса не будет давать", – говорилось в сообщении.

Стоит отметить, что во время этой поездки Джоли пришлось скрываться в убежище из-за угрозы ракетного удара со стороны России. Когда звезда находилась на вокзале, началась воздушная тревога. Она вела себя довольно спокойно и без паники последовала за волонтерами в укрытие.

