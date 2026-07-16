"Пас отары и любил землю": после длительной борьбы за жизнь от ранений скончался Герой из Донецкой области. Фото

К сожалению, из-за войны с российскими оккупантами Украина продолжает терять своих лучших сыновей. Александр Малыгин из Донецкой области почти год боролся за свою жизнь в больнице, куда он попал после тяжелого ранения на передовой.

Видео дня

12 июля 2026 года в больнице сердце Воина перестало биться. Как сообщили в Дружковской ГВА, Александра похоронили на Аллее Героев кладбища в Богачеве в Черкасской области.

Что известно о Герое

Александр родился в мае 1988 года в Дружковке, где и провел все детство, юность и годы становления.

Мужчина искренне любил землю и работал на сельскохозяйственных угодьях, ухаживал за скотом, выпасал стада и т. д. Именно поэтому сослуживцы называли его позывным "Землероб", которое лучше всего отражало его характер и призвание.

Александр вступил в ряды защитников Украины в апреле 2024 года. Выполнял боевые задачи на Сумском направлении, проходил службу стрелком пехотного подразделения 103-й отдельной бригады Территориальной обороны.

28 сентября 2025 года, во время выполнения боевого задания, Александр получил тяжелое ранение.

Несмотря на длительное лечение и усилия медиков, состояние воина все это время оставалось крайне тяжелым. И 12 июля в больнице сердце Героя перестало биться.

Александра Малыгина похоронили в Богачеве Черкасской области со всеми воинскими почестями, которых достоин настоящий украинский Воин.

Другие Герои страны

На Запорожском направлении погиб военнослужащий из Броварского района Киевской области Иван Самойлов. Сердце украинского воина остановилось 7 июля 2026 года.

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!