Откуда взялись Дмитруки: история происхождения фамилии

Украинская фамилия Дмитрук является 258-й наиболее распространенной фамилией в Украине. Его носителями являются почти 11 тысяч человек, большинство из которых проживает в Киеве (467), Луцке (381) и Ровно (294), а самым густым очагом этой фамилии является Камень-Каширский район на Волыни.

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Об этом свидетельствуют данные генеалогического общества "Рідні". OBOZ.UA рассказывает о значении и происхождении фамилии Дмитрук.

Прежде всего, отметим, что фамилия Дмитрук патронимическая. То есть Дмитрук – это сын Дмитрия (Дмитриев сын). Само имя Дмитрий имеет греческое происхождение и связано с именем Деметры, богини земли и плодородия из древнегреческой мифологии.

У фамилии Дмитрук нет конкретных временных рамок возникновения. Но точно можно сказать, что она появилась не позднее середины 18 века. Именно тогда в летописях духовенства были обнаружены первые упоминания о фамилии Дмитрук. Чаще всего это означает, что предок носителя этой фамилии был священнослужителем.

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Также мы рассказывали, что некоторые фамилии свидетельствуют о том, что среди предков были люди, связанные с лесным промыслом. Эта группа фамилий связана своим возникновением со службой по охране лесов (конечно, панских). Подробнее об истории происхождения этой категории родовых имен читайте в материале.

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