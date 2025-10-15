'Очень добрый и искренний человек': на Прикарпатье попрощались со старостой, который погиб в боях за Украину. Фото

На Ивано-Франковщине попрощались со старостой села Дитятин Николаем Клюбой. Он возглавил Дитятинский старостинский округ уже после того, как повоевал в зоне проведения АТО на Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения России Николай отправился на фронт добровольцем, последний бой принял 6 октября, а побратимы двое суток не могли забрать тело воина. О прощании с Героем рассказало "Суспільне Івано-Франківськ".

По данным издания, прощание с Николаем Клюбой состоялось в Дитятине Большевцовской громады во вторник, 14 октября. Отдать последний долг старосте, который взял в руки оружие, чтобы защитить Украину, пришли сотни людей.

Брат защитника, Василий Клюба, который тоже защищает Украину в рядах Вооруженных сил, рассказал "Суспільному", что Николай 10 лет назад, в 2015-м, участвовал в АТО на Донбассе. Когда же вернулся домой, занимался общественной деятельностью, а впоследствии – возглавил Дитятинский старостинский округ.

А когда Россия начала полномасштабное вторжение, Николай Клюба практически с первых дней вернулся на фронт.

В ряды Вооруженных сил Украины Николай Клюба мобилизовался добровольно. Он служил в гранатометном взводе 3 батальона 115 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Погиб мужчина 6 октября 2025 года в стрелковом бою с россиянами на Лиманском направлении. Побратимы смогли забрать его тело только через два дня.

"Он действительно был человеком, у которого в сердце живет тот патриотизм, волевой дух. Никогда его никто не заставлял туда идти, никто. Никогда его не призывали. Он пошел сам и сам хотел этого. И он хотел жить в этом селе, заботиться о нем. Он хотел его развивать. Он так и делал. Он — ну очень добрый и искренний человек. Очень жаль", — рассказала о воине его соседка Леся Порцина.

На похороны приехали и собратья военнослужащего, в частности офицер 3 механизированного батальона 115 отдельной механизированной бригады Юрий Теслюк. Мужчина поделился с "Суспільним" воспоминанием о первой встрече с Николаем Клюбой.

"Спрашиваю у Николая: "Какой у тебя позывной?". А он говорит: "Староста". Говорю: "Как это? Что это за староста? Почему староста?". Он ответил: "Староста. Ты что не знаешь, кто такой староста? Это же я был старостой, поэтому у меня позывной Староста". Мне даже странно было: "Как, говорю, староста, и тебя забрали?". Он говорит: "Меня не забрали, я сам пошел". Как боец, как военнослужащий — это человек с большой буквы, который всегда поддерживал своих побратимов, всегда был готов в любой момент встать на защиту. Николай был очень собранным, ответственным, позитивным, веселым", — рассказал Теслюк.

Побратим рассказал, что начинал Николай Клюба пехотинцем, а затем перевелся в гранатометный взвод.

"Мы сейчас находимся на Лиманском направлении. Это тяжелое направление, и линия меняется — ежедневно движется то немного вперед, то немного назад. Гранатометчики — это не пехотинцы, но в любой момент могут стать пехотинцами. Так и произошло у Николая. Когда он был на позиции, пришлось принимать стрелковый бой, и он его принял. Мужественно принял и погиб в нем", — отметил Теслюк.

Брат павшего воина, Василий Клюба, рассказал: с Николаем они воевали в разных подразделениях, однако не теряли возможности хотя бы ненадолго встретиться.

"Последняя встреча была 30 сентября перед праздником Дня защитников Украины. Мы с ним встретились на пять минут. Выпили кофе, как всегда. А 6 октября командир его взвода мне сообщил, что Николай погиб. Очень благодарен командирам Николая, побратимам, которые смогли забрать тело, хотя это было очень опасно. Двое суток не могли тело забрать. Я думаю, достойно его похоронили, отправили в лучшие миры. Он того заслужил", — сказал Василий Клюба.

Похоронили Николая Клюбу на кладбище в родном селе.

