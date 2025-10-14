Ему навсегда будет 26: в Харьковской области погиб защитник из Днепропетровщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб защитник из Днепропетровской области Евгений Федченко. Жизнь военнослужащего оборвалась в Харьковской области.

Защитнику было всего 26 лет. Об этом сообщает Telegram-канал "OrdzhoCity – город Покров".

Что известно о воине

Евгений Федченко служил в украинской армии в звании старшего солдата. Мужчина выполнял боевые задания на должности оператора первого отделения противотанковых ракетных комплексов взвода противотанковых ракетных комплексов.

Прощание с военнослужащим состоится в его родном городе Покров Днепропетровской области. Защитника похоронят 14 октября.

"Защищая родную землю от врага в Харьковской области погиб наш земляк, Евгений Андреевич Федченко, старший солдат, старший оператор первого отделения противотанковых ракетных комплексов взвода противотанковых ракетных комплексов. Защитнику было 26 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине погиб оператор черниговского телеканала Александр Урванцев. Он ушел на фронт добровольцем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте погиб 29-летний защитник со Львовщины Богдан Пахольчишин. Выпускник художественного училища, он должен был взять в руки оружие, чтобы защищать родную землю от российских оккупантов.

