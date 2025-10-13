Был единственным сыном в семье: на фронте погиб 31-летний защитник из Покровска. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь защитник из Покровска Донецкой области Владислав Ангелин. Мама воина, у которой он был единственным сыном, вынуждена была бежать от войны из родного города – и нашла второй дом на Полтавщине.

Там с молодым воином, который погиб в бою на родной Донетчине, попрощались 11 октября. О потере сообщил председатель Великосорочинской громады Александр Тыщицкий в Facebook.

Что известно о Герое

В Великосорочинской громаде в субботу, 11 октября, попрощались с павшим в бою с оккупантами защитником – Владиславом Ангелиным.

Он родился 6 сентября 1994 года в Покровске (тогда – Красноармейск), что в Донецкой области.

"Парень рос трудолюбивым, общительным, вежливым, доброжелательным. После окончания школы поступил в Красноармейское педагогическое училище, где учился по специальности "начальное образование" и получил квалификацию "учитель начальной школы, учитель информатики начальной школы", – рассказал Тыщицкий.

По специальности Владислав не работал, зато устроился на шахту машинистом подземных установок .

С 28 марта 2024 года Ангелин начал военную службу по контракту, служил в 3-го зенитном ракетном отделении 1-го зенитного ракетного взвода зенитной ракетно-артиллерийской батареи зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона воинской части А1302.

Молодой воин уже защищал Украину на восточном фронте, когда его мама вынуждена была спасаться от войны, которая подобралась вплотную к Покровску. Женщина переехала на Полтавщину, поселившись в селе Великая Обуховка Великосорочинской громады Миргородского района.

"Владислав уже 5 месяцев защищал границы нашего государства, когда освобождался в отпуск – приезжал к маме в Великую Обуховку, был очарован красотой села и его приветливыми жителями и радовался, что здесь, на Полтавщине, его мама будет в безопасности", – написал председатель Великосорочинской громады.

Воин до последнего вздоха сохранил верность военной присяге и мужественно выполнял свой воинский долг – пока в бою 6 октября вблизи Николайполье Краматорского района его жизнь не оборвалась.

"Владислав был единственным сыном в семье, который всегда поддерживал родных и друзей. Был внимательным сыном и хорошим отцом, смелым, отважным, отзывчивым. Не передать словами боль, пронизывающую наши души. Это невосполнимая потеря не только для нашей громады, но и для всей Украины. Мы никогда не забудем нашего защитника-Героя, который отдал свою жизнь, защищая свободу своего народа. Великосорочинская сельский совет, его исполнительный комитет, депутатский корпус, жители всей Великосорочинской громады разделяют непоправимое горе со всеми родными и близкими Владислава Ангелина. Склоняем в почете головы перед светлой памятью нашего Защитника, достойного сына несокрушимого украинского народа. Не забудем. Не простим. Вечная память и вечный покой нашему Герою", – отметил Тыщицкий.

