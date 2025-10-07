УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Отличался принципиальной позицией": во время выполнения боевого задания погиб защитник из Прикарпатья. Фото

Екатерина Дутик
Новости. Общество
2 минуты
1,4 т.
'Отличался принципиальной позицией': во время выполнения боевого задания погиб защитник из Прикарпатья. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб защитник из Прикарпатья Николай Клюба. Воин служил в подразделении группы разведки 3-го батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ и имел позывной "Староста".

Видео дня

О трагической гибели на линии соприкосновения сообщил Большовцевский поселковый совет на своей странице в Facebook. Известие о смерти 38-летнего военного передало командование его батальона.

"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, проявив стойкость и отвагу, мужественно выполнил свой воинский долг в бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость", – говорится в сообщении.

"Отличался принципиальной позицией": во время выполнения боевого задания погиб защитник из Прикарпатья. Фото

Что известно о погибшем Николае Клюбе

Защитник ранее участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины в 2015 году. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году снова стал в ряды Вооруженных сил Украины и служил на самых горячих участках фронта до 2025 года.

"Несмотря на природную скромность, всегда отличался принципиальной позицией, острым чувством ответственности и безмерной любви к своей семье и стране, ценил дружбу, с уважением относился к односельчанам и коллегам по работе", – рассказали в сельсовете о погибшем воине.

За службу имел награды, в частности награду президента Украины "За участие в АТО", "За образцовость в военной службе" II степени от Главнокомандующего ВСУ, "Рыцарь боевого чина" от Ивано-Франковского областного совета.

В гражданской жизни Клюба был старостой Дитятинского старостинского округа Большовцевской громады.

"Низкий поклон, искренние соболезнования родным. Вечная память, царство небесное Герою Украины! Дорогой Герой, ты навсегда будешь в памяти наших сердец!" – добавили в Большовцевском поселковом совете.

"Отличался принципиальной позицией": во время выполнения боевого задания погиб защитник из Прикарпатья. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Бучи Киевской области Андрей Дячук. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 5 сентября 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!