'Отличался принципиальной позицией': во время выполнения боевого задания погиб защитник из Прикарпатья. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб защитник из Прикарпатья Николай Клюба. Воин служил в подразделении группы разведки 3-го батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ и имел позывной "Староста".

О трагической гибели на линии соприкосновения сообщил Большовцевский поселковый совет на своей странице в Facebook. Известие о смерти 38-летнего военного передало командование его батальона.

"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, проявив стойкость и отвагу, мужественно выполнил свой воинский долг в бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость", – говорится в сообщении.

Что известно о погибшем Николае Клюбе

Защитник ранее участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины в 2015 году. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году снова стал в ряды Вооруженных сил Украины и служил на самых горячих участках фронта до 2025 года.

"Несмотря на природную скромность, всегда отличался принципиальной позицией, острым чувством ответственности и безмерной любви к своей семье и стране, ценил дружбу, с уважением относился к односельчанам и коллегам по работе", – рассказали в сельсовете о погибшем воине.

За службу имел награды, в частности награду президента Украины "За участие в АТО", "За образцовость в военной службе" II степени от Главнокомандующего ВСУ, "Рыцарь боевого чина" от Ивано-Франковского областного совета.

В гражданской жизни Клюба был старостой Дитятинского старостинского округа Большовцевской громады.

"Низкий поклон, искренние соболезнования родным. Вечная память, царство небесное Герою Украины! Дорогой Герой, ты навсегда будешь в памяти наших сердец!" – добавили в Большовцевском поселковом совете.

