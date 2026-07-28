Нужно ли обращаться в ТЦК при смене работы: подробное объяснение

Смена места работы не всегда означает, что военнообязанному необходимо лично обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Если новая должность дает гражданину право на отсрочку от мобилизации, сообщать ТЦК о трудоустройстве, как правило, не требуется.

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Однако есть несколько важных нюансов, которые стоит учесть, чтобы не лишиться права на отсрочку. Подробнее об этом рассказывает Львовский областной ТЦК и СП.

"Нужно ли после трудоустройства на новую работу лично уведомлять ТЦК и СП? В большинстве случаев такого требования нет", – говорится в сообщении.

Что важно знать

Если после смены места работы человек устроился на должность, которая также предусматривает право на отсрочку от мобилизации, лично уведомлять об этом ТЦК и СП, как правило, не требуется.

Предоставление информации о приеме на работу, увольнении и других кадровых изменениях возлагается на работодателя, ответственного за ведение воинского учета.

В то же время стоит помнить о нескольких важных нюансах. В частности:

– сам факт перехода на новую работу не означает автоматического продления или переоформления отсрочки;

– новая должность должна соответствовать требованиям законодательства, дающим право на её получение;

– в случае сомнений относительно действительности отсрочки или правильности отражения данных целесообразно обратиться к работодателю или непосредственно в ТЦК и СП для уточнения информации.

В ведомстве подчеркнули, что смена места работы сама по себе не является основанием для потери отсрочки от мобилизации, "если новое место трудоустройства также соответствует установленным законом требованиям, а вы имеете право на ее получение".

Напомним, с 1 августа в Украине продолжат действовать обновленные правила, касающиеся мобилизации, отсрочек и работы ТЦК. Большинство отсрочек продлеваются автоматически, а процедура их переоформления стала проще.

Ранее OBOZ.UA объяснял, могут ли гражданина вызвать в ТЦК после снятия с воинского учета.

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