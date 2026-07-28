Могут ли вызвать в ТЦК после снятия с воинского учета: подробное объяснение

Снятие с воинского учета по состоянию здоровья не означает, что человек больше никогда не получит повестку в территориальный центр комплектования (ТЦК). Однако если такое лицо официально снято с учета в соответствии с законом, повторно поставить его на воинский учет нельзя.

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Специалисты подчеркнули, что приглашение в ТЦК возможно, но оно не должно быть связано с восстановлением военного учета. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Что нужно знать после снятия с учета

По словам юристов, в первую очередь необходимо различать временное снятие и окончательное исключение из воинского учета. Если человека официально исключили из него на законных основаниях, повторное постановка на учет действующим законодательством не предусмотрена.

Специалисты также советуют убедиться, что информация об исключении отражена в приложении Резерв+. Электронный военно-учетный документ с соответствующей отметкой рекомендуется распечатать и всегда иметь при себе.

В то же время даже после снятия с воинского учета гражданин может получить повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако, как объясняют юристы, само по себе такое приглашение не свидетельствует о намерении восстановить лицо на воинском учете.

Если снятие с учета было оформлено в соответствии с требованиями законодательства, оснований для повторной постановки на учет нет.

Напомним, в Украине начал действовать новый механизм добровольного призыва во время мобилизации. Теперь желающие пройти службу смогут оформляться напрямую через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на военно-медицинскую комиссию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с 1 августа в Украине продолжат действовать обновленные правила относительно мобилизации, отсрочек и работы ТЦК. Большинство отсрочек продлеваются автоматически, а процедура их переоформления стала проще.

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