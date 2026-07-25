Что будет с отсрочками от мобилизации в Украине с августа: подробное объяснение

С 1 августа в Украине продолжат действовать обновленные правила, касающиеся мобилизации, отсрочек и работы ТЦК. Большинство отсрочек продлеваются автоматически, а процедура их переоформления стала проще.

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В настоящее время более 90% отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически. По словам адвоката Елены Воронковой, если документы были оформлены надлежащим образом, а сведения в государственных реестрах актуальны, военнообязанным не нужно обращаться в государственные органы.

Автоматическое продление распространяется на 22 категории граждан. В то же время через приложение"Резерв+" сейчас можно оформить новую отсрочку для 11 категорий военнообязанных.

По словам адвоката Елены Воронковой, одним из главных изменений стало то, что подача документов на переоформление отсрочки больше не приостанавливает действие уже действующей.

Таким образом, не будет периода, когда предыдущая отсрочка уже истекла, а новую еще не рассмотрели. Если же по результатам рассмотрения заявителю откажут в изменении оснований для отсрочки, действующая отсрочка будет действовать до истечения установленного срока, поэтому гражданина не могут мобилизовать до его окончания.

Также постепенно увеличивается количество оснований, по которым отсрочку можно оформить автоматически через приложение "Резерв+".

По словам адвоката, это касается, в частности, аспирантов, ученых и лиц с инвалидностью.

Елена Воронкова также напомнила, что ранее было введено новое основание для предоставления отсрочки сроком на 12 месяцев. Оно касается граждан, которые во время действия военного положения заключили контракт и проходили военную службу в возрасте от 18 до 24 лет.

Напомним, одним из оснований для оформления отсрочки для военнообязанного является уход за человеком с инвалидностью.Продление этой отсрочки должно произойти автоматически, если основание осталось в силе и если имеется соответствующее подтверждение в реестрах

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине меняется подход к определению критически важных предприятий при бронировании военнообязанных работников. Кабинет Министров создал Координационный центр, который будет координировать работу государственных органов, рассматривать вопросы присвоения статуса критически важных предприятий и помогать решать спорные ситуации в сфере бронирования.

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