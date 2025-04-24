Нового Папу Римского будет выбирать украинец: что известно о самом молодом члене Конклава

Кардинал Николай Бычок, который родился в Украине и является самым высоким католическим иерархом Австралии, будет участвовать в выборах нового Папы.

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Об этом пишет La Repubblica. Издание отмечает, что 45-летний епископ Мельбурна, которого Папа Франциск назначил кардиналом 7 декабря 2024 года, стал самым молодым в Колледже кардиналов.

Следует добавить, что процесс избрания нового Папы начнется в мае.

Кардиналы, которым не исполнилось 80 лет, соберутся в Сикстинской капелле, где они будут голосовать за нового понтифика.

Кто может стать следующим Папой?

Среди фаворитов – кардинал Луис Антонио Тагле из Филиппин и итальянец Пьетро Паролин.

– Фридолин Амбонго Бесунгу (65) – отличается прогрессивной позицией по благословению однополых пар.

– Вим Эйк (71) – критик курса Франциска, в частности, относительно причастия для разведенных.

– Пьетро Паролин (71) – госсекретарь Ватикана, продолжает курс Франциска.

Также упоминаются Петер Эрдо, Луис Антонио Тагле, Маттео Зуппи, Реймонд Берк и Марио Грэх.

Справка

Николай Бычок – украинский греко-католический прелат, который служит Епархом Святых Петра и Павла Мельбурнского с 2020 года. Он является членом редемптористов.

Его религиозное обучение проходило в Украине и Польше, где он получил лицензиат по душепастырской теологии. В 2003 году Бычок составил монашеские обеты, а 3 мая 2005 года был рукоположен в священники Львовской Украинской Католической Архиепархии.

После рукоположения Бычок был миссионером в церкви Матери Неустанной Помощи в Прокопьевске (Россия). Святого Иоанна Крестителя в Ньюарке, Нью-Джерси, входящего в Филадельфийскую Архиепархию Украинцев.

7 июня 2020 года, в праздник Пятидесятницы по юлианскому календарю, который использовала в то время Украинская Греко-Католическая Церковь, был рукоположен в епископы Верховным Архиепископом Святославом Шевчуком и другими иерархами УГКЦ в Соборе Святого Юра во Львове.

OBOZ.UA ранее писал об интересных фактах из жизни папы Франциска. Вы также можете узнать, что происходит в Ватикане, когда умирает понтифик, а еще о том, что такое Sede vacante и как долго могут выбирать нового понтифика.

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