Почему мир боялся смерти Папы Франциска и что об этом говорит 'Пророчество о папе', которое приписывают Нострадамусу

Ночью 21 апреля в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск – первый иезуитский понтифик, первый Папа из Латинской Америки и, вероятно, последний согласно таинственному средневековому пророчеству, которое десятилетиями тревожит воображение верующих и исследователей. Его смерть в критическом состоянии после двусторонней пневмонии стала не только потерей для католиков, но и возмутила волну тревоги: приблизился ли мир к Судному дню.

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Поводом для страха стала так называемая "Книга пророчеств о папе", которую еще в XII веке якобы сочинил ирландский архиепископ Малахий после мистического откровения во время паломничества в Рим. Текст содержит 112 загадочных латинских фраз, символически описывающих каждого Папу Римского, начиная с 1143 года. Последний в списке – фигура, по имени Петр Римлянин (Petrus Romanus), при котором должен наступить конец света – Судный день.

"Во время окончательного преследования Святой Римской Церкви воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свое стадо среди многих скорбей, после чего город из семи холмов будет разрушен и страшный Судья будет судить людей. Конец", – говорится в заключительном отрывке пророчества.

Несмотря на то, что официально Папа Франциск не носил имени Петра, некоторые религиоведы видят в нем символическую связь: Франциск взял имя в честь святого Франциска Ассизского, рожденное имя которого – Джованни ди Пьетро (т.е. сын Петра). К тому же Франциск – первый Папа из ордена иезуитов, которые всегда имели особое отношение к мистическим текстам и будущему Церкви.

Манускрипт из архива Ватикана – пророчество или подделка

Это предсказание вызывает неоднозначные оценки. Впервые о нем стало известно в 1595 году, когда бенедиктинский монах Арнольд де Вион опубликовал его в книге Lignum Vitae, ссылаясь на забытую рукопись святого Малахия. Однако святой Бернард Клервоский – главный биограф Малахия – никогда не упоминал об этих пророчествах, что ставит под сомнение их подлинность.

Существует даже гипотеза, что настоящим автором текста мог быть не кто иной, как Нострадамус – французский астролог XVI века, сознательно приписавший авторство святому, чтобы избежать церковного осуждения. Именно поэтому документ долгое время хранился в тайне Ватикана.

Скептики утверждают, что список пророчеств слишком точно совпадал с Папами XVI века и становился все более размытым с приближением к современности, что свидетельствует о возможном фальсификации с политической целью – повлиять на выборы в папском престоле.

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