Мэр Черкасс обзавелся тайным элитным автопарком? На родственников и партнера оформили машины с одинаковыми цифрами в номерах

В Украине из-за военного положения городские головы задержались на своих должностях на рекордный период. Выборы должны были бы состояться еще в прошлом году, однако из-за войны они продолжают выполнять свои полномочия. Некоторые из чиновников за последние шесть лет значительно увеличили свой капитал.

OBOZ.UA начинает серию публикаций, в которых расскажет о состоянии и связях городских глав. В первом тексте, который вышел в рамках сотрудничества с телеканалом "ВИККА", пойдет речь об автопарке городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко и его окружения.

Оказалось, что и Бондаренко, и его брат, и сестра его жены, и его близкий знакомый (который бесплатно разрешил пользоваться оформленным на него автомобилем), зарегистрировали свои элитные машины на номер, который имеет одну и ту же комбинацию цифр. При том, эта же комбинация цифр была и на автомобиле семьи Бондаренко.

Бондаренко и его автомобили

В декларации Бондаренко указана информация о трех машинах. В его личной собственности – ВАЗ 210990-20 2007 г.в., которым он владеет еще с 2010-го. Его жена Валерия Бондаренко владеет значительно более дорогим автомобилем Lexus LX 570 2021 г.в. (стоимость, которую отметили в декларации, составляет 1,9 млн грн). Его купили еще в 2022-м, то есть фактически новым.

Кроме того, с 2024-го женщина имеет право бесплатно пользоваться машиной Александра Сингаевского (подробнее о нем – читайте далее по тексту). Речь идет о Mercedes-Benz GLS-Class 2022 г.в. Стоимость такого авто составляет около 78,5 тыс. долларов (или 3,4 млн грн).

В прошлом году местные СМИ активно обсуждали автомобиль городского головы, фотография которого попала в соцсети. Речь идет именно о Lexus LX 570 2021 г.в. Обратите внимание на номера, которые содержат комбинацию цифр "0100".

Тогда Бондаренко подтвердил журналистам, что это действительно автомобиль его жены, которым он пользовался. "Это машина моей жены, на которой она ездит очень давно. Если просто изменились номера – это же ничего не значит", – сказал городской голова.

Любовь к номеру "0100" на машинах, вероятно, распространяется среди родственников. Ведь брат городского головы Николай Бондаренко владеет тремя автомобилями, два из которых имеют такие же цифры, как и в номерах автомобиля брата. Так, ему принадлежит Toyota Land Cruiser 2011 г.в (стоимость составляет около миллиона гривен), а также фургон Renault Master 2022 г.в. с номером"0100" (стоимость около 1,1 млн грн).

От Бондаренко любовь к цифре "0100" передалась и сестре его жены. 27-летняя Екатерина Геращенко (ФЛП второй группы, занимается розничной торговлей), родная сестра жены городского головы, 22 октября 2025-го стала обладательницей Audi Q7 2021 г.в. с номерным знаком, который содержит цифры "0100". Кстати, автомобиль, как и Lexus жены мэра, черного цвета.

Сейчас на сайтах с объявлениями такая машина стоит около 75 тыс. долларов. Кстати, относительно недавно автомобиль приобрела и теща Бондаренко. 65-летняя Ольга Геращенко с 2023-го владеет BMW X5, цена которого сейчас составляет около 1,5 млн грн (35 тыс. долларов). Однако, в отличие от других родственников, пенсионерка не стала заменять номер на элитную комбинацию "0100".

Но друг семьи, который разрешал жене городского головы бесплатно пользоваться машиной (Александр Сингаевский), очевидно, также полюбил комбинацию "0100". Ведь его автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class 2022 г.в также имеет номер с этими цифрами.

Что интересно, Сингаевский живет в Киеве, у него есть другие автомобили (всего 8 машин). И только один автомобиль оформлен на черкасских номерах – тот самый, которым может пользоваться жена городского головы.

Связаны не только автомобилями

И Александр Сингаевский, и сестра жены городского головы Екатерина Геращенко, и брат городского головы Николай Бондаренко кроме авто с одинаковыми номерами также имеют участки по соседству с Валерией Бондаренко.

Так, Валерии Бондаренко только в с. Свидовок принадлежат 10 земельных участков. Большинство из которых находятся по соседству. В ее собственности также несколько домов отдыха.

В собственности Александра Сингаевского четыре участка в с. Свидовок и четыре дома в поселке Сокирна. Речь идет о домах отдыха, в частности, площадями 120 и 209 кв.м.

Екатерине Галущенко принадлежит соседний дом отдыха, а также соседний земельный участок (смотрите карту).

Еще три участка, а также один из домов отдыха принадлежат брату городского головы Николаю Бондаренко.

Как сообщало издание 18000, на этой земле в течение 2021 года возвели комплекс для отдыха с 11 домиками и двумя бассейнами: один площадью 50 квадратных метров, а другой – 300. По информации на строительном портале, общая стоимость – 7,3 млн грн.

OBOZ.UA обратился за комментарием к городскому голове с просьбами предоставить свои разъяснения относительно приведенной выше информации. В Черкасском городском совете нам заявили, что:

"Запрашиваемая вами информация не является такой, которая отражена и задокументирована любыми средствами и на любых носителях, а также получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством. Следовательно, на подготовку ответа на запрос не распространяются положения Закона Украины "О доступе к публичной информации", – говорится в ответе горсовета.

Подробнее о том, каким бизнесом занимается семья городского головы Черкасс, а также о тендерах и деятельности городского совета, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA. Продолжение следует...